Probabili formazioni Atalanta Bayer Leverkusen/ Quote, Muriel prima punta

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BAYER LEVERKUSEN: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Atalanta Bayer Leverkusen ci introducono la partita che si gioca stasera al Gewiss Stadium di Bergamo per l’andata degli ottavi di Europa League 2021-2022, un big match perché l’Atalanta, dopo avere superato di slancio l’Olympiacos nel playoff, si ritrova contro un’eccellente formazione, dal momento che i tedeschi sono abituati a giocare in Europa e terzi in Bundesliga, dove hanno appena fermato il Bayern Monaco all’Allianz Arena. Attenzione dunque a questo incrocio, che potrebbe essere il più bello degli ottavi di Europa League in questa edizione.

Probabili formazioni Atalanta Bayer Leverkusen/ Diretta tv: De Roon-Freuler in mezzo?

L’Atalanta certamente ha tutte le possibilità per qualificarsi, ma non vive un grande momento: sabato ha perso sul campo della Roma e soprattutto abbondano i problemi fisici che stanno condizionando in maniera molto pesante la rosa a disposizione di mister Gian Piero Gasperini, che dovrà dunque fare scelte molto delicate per l’odierno big-match. Andiamo allora a scoprire insieme le ultime notizie sulle probabili formazioni di Atalanta Bayer Leverkusen.

Diretta/ Atalanta Napoli Primavera (risultato 1-0): decide Moustapha Cissé!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Atalanta Bayer Leverkusen in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I nerazzurri partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,95, mentre poi si sale a quote molto simili per il pareggio e per il successo tedesco: infatti il segno X è quotato a 3,55 mentre il segno 2 vale 3,60 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BAYER LEVERKUSEN: LE SCELTE DEI MISTER!

LE MOSSE DI GASPERINI

Nelle probabili formazioni di Atalanta Bayer Leverkusen mister Gasperini ritrova Rafa Toloi che era squalificato a Roma, mentre per Zappacosta non dovrebbero esserci problemi; dunque il tecnico della Dea dovrebbe puntare su una difesa con l’italo-brasiliano, Demiral (in vantaggio su Palomino) e Djimsiti a protezione di Musso che sarà confermato come portiere, mentre come laterali potrebbero giocare Maehle e Pezzella.

DIRETTA/ Roma Atalanta (risultato finale 1-0) streaming video tv: la decide Abraham

In mezzo al campo De Roon e Freuler restano favoriti con la sensazione che a Koopmeiners verrà dato spazio nella partita di domenica contro il Genoa. L’olandese potrebbe giocare anche sulla trequarti, ma in quella zona di campo Gasperini dovrebbe puntare su Malinovskyi e uno tra Boga e Pessina. Davanti invece riavremo Muriel dal primo minuto, adesso per il colombiano è arrivato il momento di tornare a fare la differenza senza far rimpiangere (pur con caratteristiche logicamente diverse) il connazionale Zapata.

LE SCELTE DI SEOANE

Gerardo Seoane non avrà a disposizione Schick nelle probabili formazioni di Atalanta Bayer Leverkusen, assenza pesante per i tedeschi. Il tecnico svizzero dovrebbe presentare il modulo 4-2-3-1: in porta sarà confermato Hradecky, la linea difensiva potrebbe prevedere Kossounou titolare al fianco di uno tra Tah e Tapsoba nella coppia centrale, mentre i terzini sarebbero Fosu-Mensah o Frimpong da un lato e Sinkgraven o Bakker sull’altro versante, dunque vi sono ancora molti dubbi.

In mezzo al campo non si prescinde da Demirbay, con lui il titolare può essere Palacios che è favorito nel ballottaggio con Aranguiz. Davanti, ecco Wirtz sulla trequarti in posizione centrale, con Moussa Diaby e Adli insidiati da Paulinho come esterni. Ballottaggio per il ruolo di centravanti in assenza di Schick: Alario è il favorito, ma a gennaio il Bayer Leverkusen ha acquistato Azmoun che potrebbe anche avere una maglia dal primo minuto.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BAYER LEVERKUSEN

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Malinovskyi, Boga; Muriel. All. Gasperini.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Fosu-Mensah, Kossounou, Tah, Sinkgraven; Demirbay, Palacios; Diaby, Wirtz, Paulinho; Alario. All. Seoane.



© RIPRODUZIONE RISERVATA