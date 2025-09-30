Probabili formazioni Atalanta Bruges: quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Champions League, oggi 30 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BRUGES: SCOPRIAMO CHI GIOCA A BERGAMO

Partita affascinante per più di un motivo, saranno quindi importanti le mosse di Ivan Juric e del suo collega Nicky Hayen nelle probabili formazioni Atalanta Bruges, il match della seconda giornata di Champions League che si gioca oggi, martedì 30 settembre 2025 a Bergamo e che ci offrirà davvero numerosi spunti.

Innanzitutto potrebbe essere la rivincita dei playoff della scorsa stagione, che a febbraio videro l’Atalanta eliminata proprio dai belgi. Il calendario della nuova Champions League ripropone già la sfida e per la Dea serve fare punti dopo il ko per 4-0 alla prima giornata, sebbene sul difficilissimo campo del Psg campione in carica.

Il Bruges invece arriva da una bella vittoria 4-1 contro il Monaco e allora attenzione perché i belgi stanno dimostrando che l’anno scorso si meritarono gli ottavi raggiunti battendo proprio l’Atalanta. La rivincita sarebbe doppiamente preziosa perché c’è naturalmente in ballo una posta importante per la classifica della nuova edizione.

L’Atalanta sta facendo bene nelle ultime uscite in campionato, compreso il pareggio contro la Juventus di sabato scorso, ma adesso bisogna cominciare a fare punti anche in Champions League e allora andiamo subito a curiosare nelle possibili mosse dei due mister nelle probabili formazioni Atalanta Bruges.

PRONOSTICO E QUOTE

Nerazzurri favoriti nelle quote Snai per il pronostico su Atalanta Bruges, il segno 1 è quotato a 1,85, mentre il successo belga è indicato a 3,85 e sarebbe di un soffio preferito al pareggio, che infatti vale 3,90 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BRUGES

ANCORA ASSENZE PER JURIC

Ivan Juric deve fare i conti ancora con varie assenze nelle probabili formazioni Atalanta Bruges, per fare un nome indichiamo De Ketelaere perché è il grande ex di turno e ci avrebbe tenuto parecchio a questa partita. Tutto ciò considerato, si può disegnare un modulo 3-4-2-1 molto simile a quello del pareggio contro la Juventus: in porta Carnesecchi; la difesa a tre con Kossounou, Djimsiti e Ahanor; sulla destra Bellanova aprirà il centrocampo con de Roon, Pasalic e dall’altra parte Zappacosta; nel reparto offensivo dell’Atalanta ecco infine Samardzic e Sulemana alle spalle di Krstovic.

MODULO 4-2-1-3 PER HAYEN

Per quanto riguarda invece le mosse dell’allenatore ospite Nicky Hayen, le probabili formazioni Atalanta Bruges ci dovrebbero riservare un modulo 4-2-1-3, piuttosto aggressivo almeno sulla carta. In porta il veterano Mignolet; difesa a quattro formata da Meijer, Mechele, Ordonez e Sabbe; in mediana è importante il compito affidato a Stankovic e Onyedika, mentre Vanaken sarà il trequartista alle spalle del tridente d’attacco con Tzolis, Forbs e l’italo-tedesco Tresoldi, che nelle Nazionali giovanili ha scelto la Germania ma è un classe 2004 nativo di Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BRUGES: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric.

BRUGES (4-2-1-3): Mignolet; Meijer, Mechele, Ordonez, Sabbe; Stankovic, Onyedika; Vanaken; Tzolis, Forbs, Tresoldi. All. Hayen.