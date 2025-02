PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BRUGES: CHI GIOCA PER LA RIMONTA NERAZZURRA?

Non è di certo il migliore momento della stagione della Dea, ma ci sono partite in cui si deve gettare il cuore oltre l’ostacolo e le probabili formazioni Atalanta Bruges ci accompagnano verso un match proprio di quel genere, perché nel ritorno dei playoff di Champions League di spazio per i calcoli ce n’è poco, specie dopo la beffarda sconfitta nella sfida d’andata, determinata da un calcio di rigore nei minuti di recupero che ha lasciato onestamente molto dubbi sulla correttezza della decisione dell’arbitro.

Insomma, il compito sarà più difficile di quanto avrebbe potuto esserlo, specie per un’Atalanta che non è di certo nel suo periodo più felice, come ha poi indicato il brutto pareggio contro il Cagliari in campionato, una prestazione da non ripetere se la Dea vorrà raggiungere gli ottavi, che meriterebbe dopo la fantastica fase a girone unico. Arriveranno almeno buone notizie dai rientri? Scopriamolo leggendo le probabili formazioni Atalanta Bruges…

OTTIMISMO NELLE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Prima ricordiamo che c’è buon ottimismo nelle quote Snai per il pronostico su Atalanta Bruges: il segno 1 è infatti favorito a 1,50 stasera al Gewiss Stadium. Da scongiurare però il pareggio (proposto a 4,50) oltre ovviamente a una nuova vittoria belga, che varrebbe 5,75 volte la posta sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BRUGES

QUALCHE RECUPERO PER GASPERINI?

Gian Piero Gasperini spera di recuperare Lookman e Kolasinac per le probabili formazioni Atalanta Bruges, ma vederli in campo dal primo minuto è oggettivamente difficile. Qualche speranza in più potrebbe esserci per il difensore, ma davanti a Carnesecchi indichiamo comunque Posch, Hien e Djimsiti, con l’ex Bologna a rischio se Gasp dovesse davvero osare Kolasinac. In attacco invece Pasalic e l’ex De Ketelaere agiranno alle spalle di Retegui e Lookman potrebbe magari essere il jolly. Infine, per completare il 3-4-2-1 resta il centrocampo, dove la Dea dovrebbe schierare Bellanova a destra, la solita coppia di centrali con De Roon ed Ederson e sulla sinistra Ruggeri.

4-2-3-1 PER HAYEN

Sarà invece il 4-2-3-1 il modulo di riferimento per Hayen nelle probabili formazioni Atalanta Bruges, con Mechele e Ordonez coppia centrale di una difesa che sarà completata dai terzini Sabbe a destra e De Cuyper a sinistra, davanti al portiere ex Liverpool Mignolet. In mediana dovranno garantire equilibrio tra le due fasi Onyedika e Jashari, mentre il reparto offensivo del Bruges potrebbe prevedere come prima punta Jutglà, punto di riferimento per chi agirà sulla trequarti, cioè presumibilmente Talbi come ala destra e Tzolis dall’altra parte, ai fianchi del capitano e trequartista Vanaken.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BRUGES: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Retegui. All. Gasperini.

BRUGES (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutgla. All. Hayen.