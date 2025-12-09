Probabili formazioni Atalanta Chelsea, quote e ultime notizie su moduli e titolari per Palladino e Maresca in Champions League, oggi 9 dicembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CHELSEA: UN DUELLO CURIOSO IN PANCHINA

Ci sono tante curiosità attorno alle probabili formazioni Atalanta Chelsea, la più rilevante potrebbe riguardare il curioso incrocio in panchina tra Raffaele Palladino ed Enzo Maresca, i due allenatori che si sfideranno a Bergamo stasera, martedì 9 dicembre 2025, in un match speciale per entrambi in Champions League.

L’Atalanta sta vivendo una stagione non facile, l’eredità di Gian Piero Gasperini è pesante e ci sono alti e bassi: le soddisfazioni migliori finora sono arrivate proprio dalla Champions League, compresa la vittoria per 0-3 a Francoforte che ha segnato il debutto europeo di Palladino alla guida della Dea, che nonostante le difficoltà vorrebbe vivere un’altra notte memorabile in Coppa.

Il Chelsea ha vinto nella scorsa stagione la Conference League e in estate il Mondiale per Club, nella nuova Champions League i punti sono 10 come per l’Atalanta, ma spicca naturalmente la perla del trionfo per 3-0 contro il Barcellona due settimane fa a Stamford Bridge, che ha fatto impennare le quotazioni dei Blues.

Insomma, a Bergamo sarà una serata speciale e naturalmente il confronto fra due giovani allenatori italiani emergenti renderà il tutto ancora più particolare: ecco allora che scoprire dubbi, moduli, possibili scelte e i nomi dei favoriti come titolari sarà ancora più stuzzicante del solito grazie alle probabili formazioni Atalanta Chelsea…

PRONOSTICO E QUOTE

Un rapido sguardo al pronostico su Atalanta Chelsea ci dice che gli ospiti inglesi potrebbero essere favoriti: segno 2 a 2,10, contro il valore di 3,30 per un successo dell’Atalanta. Vale ancora qualcosina in più il pareggio, con il segno X quotato a 3,55 da Snai.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CHELSEA

IDEE CHIARE PER PALLADINO?

Non ci dovrebbero essere particolari dubbi per Raffaele Palladino nelle probabili formazioni Atalanta Chelsea. I nerazzurri orobici infatti dovrebbero schierarsi con il modulo 3-4-2-1 nel quale davanti a Carnesecchi i tre difensori dovrebbero essere Kossounou, Hien e Djimsiti; sulla fascia destra Bellanova, con Zappacosta dall’altra parte e nel cuore del centrocampo l’inossidabile coppia formata da De Roon ed Éderson; tutto abbastanza chiaro, salvo colpi di scena, anche nel reparto offensivo dell’Atalanta, con De Ketelaere e Lookman in coppia sulla trequarti alle spalle della prima punta, che sarà Scamacca.

DUE DUBBI PER MARESCA?

Qualche pensiero in più forse per Enzo Maresca nelle probabili formazioni Atalanta Chelsea. Il modulo è il 4-2-3-1 e fino a centrocampo dovrebbe essere tutto chiaro: Sánchez in porta; i quattro difensori Malo Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; nel cuore del centrocampo londinese la coppia formata da Caicedo e James; davanti però qualcosa potrebbe essere ancora da definire. Per la precisione, a destra ci aspettiamo Estêvão mentre Enzo Fernández dovrebbe essere il trequartista centrale, a sinistrerò ecco un possibile dubbio fra Gittens e Garnacho, così come la maglia da centravanti potrebbe essere contesa fra i quasi omonimi João Pedro e Pedro Neto.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CHELSEA: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Éderson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.

CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, James; Estêvão, Fernández, Gittens; João Pedro. All. Maresca.