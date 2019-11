Probabili formazioni Atalanta Dinamo Zagabria/ Diretta tv: Zapata verso la panchina?

Si accenderà solo domani sera tra le mura di San Siro alle ore 21,00 la sfida per la quinta giornata del girone C di Champions league tra Atalanta e Dinamo Zagabria: andiamo dunque a considerare le mosse dei tecnici per le probabili formazioni dei match. Per tale occasione infatti Gasperini e Bjelica punteranno sui loro migliore 11 per le probabili formazioni di Atalanta Dinamo Zagabria: i croati lottano per il secondo pass per gli ottavi e pur forti del 4-0 segnato con la Dea all’esordio, certo non possono arrivare a Milano sguarniti. Ancor più critica è la situazione dei nerazzurri, fanalino di coda dopo il pari col Citizens: per Gasperini la qualificazione è quasi una chimera ma serve chiudere questa prima esperienza al meglio, già da da domani sera. Andiamo allora ad analizzare le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Atalanta Dinamo Zagabria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo nel frattempo che Atalanta Dinamo Zagabria sarà un’esclusiva di Sky in diretta tv: l’appuntamento sarà per gli abbonati sul canale Sky Sport Arena, il numero 204 della piattaforma satellitare, oppure in alternativa in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go sempre per gli abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA DINAMO ZAGABRIA

LE MOSSE DI GASPERINI

Per la sfida casalinga della Champions league, Gasperini dovrà fare attenzione a fissare il suo 11 per le probabili formazioni di Atalanta Dinamo Zagabria: in casa della Dea è infatti ancora in dubbio Duvan Zapata e certo il colombiano sarebbe domani un jolly veramente prezioso. Immaginando che il bomber sia disponibile ma non dal primo minuto. ecco che domani in attacco dovrebbero essere Ilicic e Muriel i titolari in avanti, con il capitano Papu Gomez sulla tre quarti. Sono però maglie confermare nella mediana a 4 dove Castagne e Hateboer saranno sull’esterno del reparto e faranno compagnia a Freuler e Castagne. Per la difesa della Dea poi le prime scelte rimangono Toloi, Palomino e Djimsiti, con Gollini fedele tra i pali.

LE SCELTE DI BJELICA

Dovrebbe essere il 3-5-2 il modulo di partenza del tecnico Bjelica per le sue probabili formazioni di Atalanta e Dinamo Zagabria, ma non ci sorprenderemmo troppo se l’allenatore variasse schieramento, specie ricordando che per la quinta giornata di Champions league non ci sarà perché squalificato, il centrale Moro. Senza regista titolare, ecco che nel reparto a 5 della mediana si fanno avanti al centro Olmo, Gojack e Ademi, con il duo Leovac-Stojanovic ai lati: saranno Orsic e Petkovic i due bomber. Per la difesa Bjelica ha poi le idee chiare e consegnerà la maglia da titolare a Theophile Catherine, Dilaver e Peric: Livakovic sarà il titolare tra i pali della Dinamo Zagabria

IL TABELLINO

Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 33 Hateboer, 15 de Roon, 11 Freuler, 21 Castagne; 10 Gomez; 72 Ilicic, 9 Muriel All. Gasperini



Dinamo Zagabria (3-5-2): 40 Livakovic; 28 Theophile-Catherine, 66 Dilaver, 55 Peric; 30 Stojanovic, 7 Olmo, 14 Gojack, 5 Ademi, 22 Leovac; 99 Orsic, 21 Petkovic All.Bjelica



