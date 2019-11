Probabili formazioni Atalanta Dinamo Zagabria/ Quote: Ilicic torna titolare

Atalanta Dinamo Zagabria si gioca alle ore 21.00 stasera a San Siro: c’è grande curiosità circa le probabili formazioni di Atalanta Dinamo Zagabria perché questa partita sarà fondamentale per il destino europeo della Dea nerazzurra, che aveva debuttato in Champions League incassando una pesante sconfitta proprio in Croazia. Questa stagione sta riservando alti e bassi a Gian Piero Gasperini, come la partita contro la Juventus ha dimostrato – dominio dell’Atalanta per gran parte della partita, ma atroce beffa finale. Stavolta però non c’è margine d’errore: per restare in corsa (almeno per il terzo posto) si può solo vincere. Allora, in attesa che arrivi questa sera, diamo adesso uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Atalanta Dinamo Zagabria.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Atalanta Dinamo Zagabria, ecco che secondo l’agenzia Snai i nerazzurri partono favoriti. Infatti il segno 1 è quotato a 1,60, mentre poi si sale in modo netto fino alla quota di 4,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,00 volte la posta in palio per il segno 2, in caso di colpaccio esterno della Dinamo Zagabria.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA DINAMO ZAGABRIA

LE MOSSE DI GASPERINI

Per le probabili formazioni di Atalanta Dinamo Zagabria, Gian Piero Gasperini sicuramente può apprezzare i rientri di Ilicic e Malinovskyi, che erano squalificati in campionato. Ci aspettiamo lo sloveno titolare insieme al Papu Gomez nel reparto offensivo che dovrebbe infine avere Muriel come attaccante di riferimento, con Duvan Zapata che dovrebbe invece essere il jolly dalla panchina. La situazione dovrebbe invece e essere più chiara negli altri reparti, a cominciare dal centrocampo dove ci aspettiamo Hateboer esterno destro e Gosens sulla corsia di sinistra, mentre in mediana dovremmo vedere la coppia più classica, formata da De Roon e Freuler. Per la difesa della Dea poi le prime scelte rimangono Toloi, Palomino e Djimsiti, che sono dunque i tre titolari attesi nella retroguardia davanti al portiere Gollini.

LE SCELTE DI BJELICA

Dovrebbe essere il 3-5-2 il modulo di partenza del tecnico Nenad Bjelica per la Dinamo Zagabria questa sera, ma non ci sorprenderemmo troppo se l’allenatore variasse schieramento, specie ricordando che per la quinta giornata di Champions League non ci sarà, perché squalificato, il centrale Moro. Senza regista titolare, ecco che nel reparto a cinque della folta mediana della Dinamo Zagabria dovremmo vedere all’opera Olmo, Gojack e Ademi, oltre ai due esterni Leovac e Stojanovic ai lati, mentre la coppia d’attacco dei croati sarà formata da Orsic e Petkovic. Per la difesa Bjelica ha poi le idee chiare e consegnerà la maglia da titolare a Theophile Catherine, Dilaver e Peric, che avranno di conseguenza il compito di proteggere l’estremo difensore Livakovic.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): 95 Gollini; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 Gomez, 72 Ilicic; 9 Muriel. All. Gasperini.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): 40 Livakovic; 28 Theophile-Catherine, 66 Dilaver, 55 Peric; 30 Stojanovic, 7 Olmo, 14 Gojack, 5 Ademi, 22 Leovac; 99 Orsic, 21 Petkovic. All. Bjelica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA