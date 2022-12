Probabili formazioni Atalanta Eintracht/ Chi gioca in questa amichevole?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA EINTRACHT: AMICHEVOLE DI LUSSO!

Con le probabili formazioni di Atalanta Eintracht ci avviciniamo alla partita che stasera si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo: amichevole di lusso per la Dea, si tratta della XXV edizione del classico Trofeo Bortolotti che quest’anno passa dalla fase di preparazione estiva a quella invernale, nella lunga sosta dei campionati per i Mondiali 2022. L’Atalanta affronterà la squadra che l’anno scorso ha vinto l’Europa League e poi si è qualificata per gli ottavi di Champions League, dove sfiderà il Napoli, che quindi sarà a sua volta spettatore curioso di questa amichevole di alto livello.

Per quanto riguarda l’Atalanta, questo test servirà a Gian Piero Gasperini per preparare la ripresa di gennaio della Serie A, a partire dalla trasferta sul campo dello Spezia. L’Atalanta ha chiuso la prima parte di stagione in maniera pessima con tre sconfitte consecutive, anche se due di queste sono state contro Napoli e Inter: occupa il sesto posto in classifica e dovrà cercare di recuperare tre punti per entrare nella zona che garantirebbe la prossima Champions. Tutto questo premesso, ci sembra ora molto interessante curiosare nelle probabili formazioni di Atalanta Eintracht…

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA EINTRACHT

LE SCELTE DI GASPERINI

Naturalmente nelle probabili formazioni di Atalanta Eintracht bisogna considerare gli assenti per i Mondiali ed eventuali altri esperimenti degli allenatori: volendo impostare le formazioni migliori a disposizione, potremmo dire che la Dea di Gian Piero Gasperini dovrebbe disporsi con un modulo 3-4-2-1 nel quale il portiere Musso sarebbe protetto dalla difesa a tre formata da Toloi, Demiral e Palomino, che deve recuperare la condizione dopo lo stop per presunto doping, mentre i due esterni potrebbero essere Hateboer a destra e Soppy a sinistra. I due centrali di centrocampo potrebbero invece essere Ederson e Scalvini, che non sarebbe adattato per la prima volta (d’altronde Koopmeiners e De Roon sono entrambi con l’Olanda). Sulla trequarti spazio invece a Boga e Lookman; davanti a tutti potrebbe infine giocare dall’inizio il giovane Hojlund.

LE MOSSE DI GLASNER

Oliver Glasner nelle probabili formazioni di Atalanta Eintracht dispone la sua squadra con il modulo 3-4-2-1 speculare a quello della Dea: in porta va Ramaj, davanti a lui ecco una linea difensiva a tre nella quale possono giocare Almamy Touré, Tuta e Onguéné. Nella zona mediana del campo mancano i due titolari Djibril Sow e Kamada, dunque i titolari dovrebbero essere Rode e Wenig, mentre sulla trequarti potrebbero agire Lindstrom e Alidou che farebbero compagnia alla prima punta, qui il ballottaggio sarebbe tra Rafael Borré e Alario visto che Kolo Muani è stato convocato a sorpresa da Deschamps per i Mondiali.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA EINTRACHT: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, Ederson, Scalvini, Soppy; Boga, Lookman; Hojlund. All. Gasperini.











