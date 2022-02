Probabili formazioni Atalanta Fiorentina/ Diretta tv: gioca Piatek? (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA: CHI GIOCA AL GEWISS STADIUM?

Le probabili formazioni di Atalanta Fiorentina ci introducono alla partita che, alle ore 18:00 di giovedì 10 febbraio, è valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022. In questa competizione è una sorta di sfida infinita, che ha regalato in epoca recente degli incroci spettacolari; in questo momento rappresenta la possibilità di procedere nel torneo ma anche di rialzare la testa dopo la doppia sconfitta interna in campionato. Bruciante quella dell’Atalanta che, battuta a Bergamo dal Cagliari, ha temporaneamente abbandonato il quarto posto e dunque non andrebbe in Champions League, pur se deve recuperare una partita.

Netto il ko della Fiorentina, caduta senza appelli contro la Lazio: per i viola sarà da valutare come andranno le cose senza Vlahovic nel breve periodo, intanto Vincenzo Italiano spera che la trasferta del Gewiss Stadium gli regali un’altra soddisfazione in una stagione comunque positiva. Vedremo allora cosa succederà a Bergamo, aspettando che sia giovedì pomeriggio e arrivi il calcio d’inizio noi possiamo fare qualche considerazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Atalanta Fiorentina.

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Atalanta Fiorentina sarà su Canale 5: come ormai noto, in questa stagione è Mediaset a trasmettere tutte le partite di Coppa Italia e questo quarto di finale al Gewiss Stadium non farà eccezione. Appuntamento dunque in chiaro per tutti, con la possibilità – in assenza di un televisore – di accedere senza costi aggiuntivi al servizio di diretta streaming video, che sarà infatti attivabile grazie alla stessa emittente che metterà a disposizione il sito o l’app ufficiali di Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA

I DUBBI DI GASPERINI

In Atalanta Fiorentina, Gian Piero Gasperini dovrebbe confermare il 4-2-3-1 sul quale ha virato già nel lunch match di domenica. In porta giocherà Musso, squalificato per la prossima di Serie A; davanti a lui potremmo vedere Demiral e forse Scalvini al suo fianco (più probabile la conferma di uno tra Palomino e Djimsiti) con due esterni che possono essere Hateboer e Maehle. A centrocampo, De Roon si prepara a tornare titolare e a fargli spazio sarebbe molto probabilmente il connazionale Koopmeiners, dunque verrà confermato Freuler in cabina di regia. Le cose diventano più complesse se pensiamo alla trequarti, perché qui le scelte non sono poche ma intanto si è nuovamente fermato Duvan Zapata: dunque, Muriel titolare oppure soluzione con un finto centravanti che potrebbe essere Pessina o Mihaila, con altri tre giocatori alle spalle (da Malinovskiy a Pasalic passando ovviamente per Boga). Da vedere, perchè le soluzioni ci sono ma bisogna pensare alla Juventus…

GLI 11 DI ITALIANO

Scelta obbligata in porta per Vincenzo Italiano: Dragowski è squalificato per Atalanta Fiorentina, dunque ci sarà Terracciano e davanti a lui ci sarà il ballottaggio tra Igor e Martinez Quarta, con la probabili conferma di Milenkovic come secondo centrale. A destra, riecco Odriozola che contro la Lazio non ha giocato per squalifica; sull’altro versante Biraghi resta chiaramente favorito su Terzic, vista l’importanza della partita. In mezzo al campo almeno una scelta dovrebbe essere ovvia, cioè la titolarità di Lucas Torreira che dovrà saltare la prossima partita di campionato; da valutare le due mezzali ma possiamo pensare che Italiano scelga di puntare su Castrovilli e Maleh, entrambi partiti dalla panchina sabato sera. Nel tridente invece saranno titolari, almeno questa è la sensazione, Ikoné, Piatek e Nico Gonzalez; vanno in panchina i tre che hanno iniziato il match perso nettamente contro la Lazio e quindi Callejon, Cabral e Riccardo Sottil.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Demiral, Palomino, Maehle; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Boga; Mihaila. Allenatore: Gian Piero Gasperini

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Nico Gonzalez. Allenatore: Vincenzo Italiano



