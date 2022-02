Probabili formazioni Atalanta Fiorentina/ Quote, Duvan Zapata out (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA: CHI GIOCA A BERGAMO?

Le probabili formazioni di Atalanta Fiorentina ci portano a parlare della partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2021-2022: le due squadre si affrontano alle ore 18:00 di giovedì 10 febbraio, presso il Gewiss Stadium, e sarà ovviamente una gara secca. Entrambi gli allenatori hanno qualche problema, che deriva dagli ultimi risultati – sconfitte interne in campionato, clamorosa quella della Dea contro il Cagliari – ma anche per il fatto di dover inserire nel modo giusto i nuovi acquisti, che non sono stati pochi o secondari.

La Fiorentina per esempio si è ritrovata senza un Vlahovic da 17 gol in 21 partite, e ha dunque dovuto sostituirlo; per farlo ha “raddoppiato” la posta ma per il momento ha ancora poche certezze. In ogni caso sarà molto interessante stabilire quello che succederà tra poche ore a Bergamo; noi, mentre aspettiamo che arrivi il calcio d’inizio, proviamo a valutare quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori per questa interessante partita di Coppa Italia, leggendo insieme le probabili formazioni di Atalanta Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere cosa ci dicono le quote Snai per quanto riguarda il pronostico su Atalanta Fiorentina di Coppa Italia. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare una somma che equivale a 1,73 volte quello che avrete scelto di mettere sul tavolo, per contro il segno 2 che identifica il successo degli ospiti porta in dote un guadagno corrispondente a 4,50 volte la vostra giocata. Abbiamo poi il pareggio, per il quale puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con un valore di 4,00 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA

I DUBBI DI GASPERINI

La tegola abbattutasi sulla Dea prima di Atalanta Fiorentina è l’infortunio di Duvan Zapata: per il colombiano stagione finita o quasi, e dunque ora Gian Piero Gasperini deve fare di necessità virtù. In generale Muriel sarà la prima punta titolare, questa sera invece per la Coppa Italia potrebbe esserci l’alternativa di un finto centravanti, che uscirebbe dalla rosa di nomi che comprende Mihaila, Pessina e Boga (più probabile il primo) lasciando in panchina il colombiano in vista della Juventus. Alle spalle del centravanti avremmo allora due di questi giocatori più Pasalic o Malinovskyi, mentre in mediana siamo pronti a rivedere De Roon titolare al posto di Koopmeiners, così da ricomporre la consueta coppia con Freuler. Dubbi anche in difesa, ma Demiral che ha riposato domenica dovrebbe esserci; insieme a lui, probabile la conferma di uno tra Djimsiti e Palomino (in alternativa è pronto il giovane Scalvini) con Hateboer e Maehle che sulle fasce faranno riposare Zappacosta e Giuseppe Pezzella; in porta dovrebbe giocare Musso che sarà squalificato in campionato.

LE SCELTE DI ITALIANO

Anche Vincenzo Italiano come detto affronterà questa Atalanta Fiorentina con qualche dubbio. È probabile che in certi ruoli chiave l’allenatore viola faccia turnover: in porta scelta obbligata, Dragowski è squalificato e dunque giocherà Terracciano, che dovrebbe essere protetto da Milenkovic e Igor con Odriozola (era out per squalifica sabato sera) che torna a destra e Biraghi che potrebbe essere confermato a sinistra. In mezzo, sempre per le decisioni del Giudice Sportivo, possibile spazio per Torreira che non potrà giocare la prossima partita di Serie A; con lui due mezzali diverse rispetto alla netta sconfitta contro la Lazio, quindi si potrebbe passare da Duncan e Bonaventura a Maleh e Castrovilli che, ovviamente, mantengono comunque alta la qualità della squadra nel settore nevralgico. Davanti, ecco i punti di domanda: finalmente Ikoné potrebbe essere titolare ed esprimersi davvero con la Fiorentina, sull’altro versante dovremmo rivedere dal primo minuto Nico Gonzalez mentre per il ruolo di prima punta tutto porta a pensare che ci sarà la staffetta, dunque stavolta Piatek dall’inizio e Cabral pronto a subentrare.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA FIORENTINA

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Demiral, Palomino, Maehle; De Roon, Freuler; Pasalic, Pessina, Boga; Mihaila. Allenatore: Gian Piero Gasperini

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Nico Gonzalez. Allenatore: Vincenzo Italiano



