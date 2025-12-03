Probabili formazioni Atalanta Genoa, quote e ultime notizie su moduli e titolari nella partita di Coppa Italia, oggi mercoledì 3 dicembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA GENOA: PALLADINO VS DE ROSSI

Finalmente inizia la Coppa Italia anche per le big, siamo agli ottavi di finale e allora presentiamo le probabili formazioni Atalanta Genoa perché oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, si affrontano due squadre che da poco hanno cambiato allenatore e stanno entrambe cercando di risalire la china, fatte le debite proporzioni.

Calciomercato Atalanta News/ Barcellona su Ederson, Lookman tra Istanbul e Madrid (1 dicembre 2025)

L’Atalanta con Raffaele Palladino ha infilato due preziose vittorie consecutive, in Champions League a Francoforte per restare in una ottima posizione di classifica nella League Phase e poi in campionato contro la Fiorentina per cominciare finalmente a risalire posizioni anche in Serie A, dove la posizione della Dea è al di sotto delle aspettative.

Video Atalanta Fiorentina (2-0)/ Gol e highlights: prima rete in Serie A di Kossounou! (30 novembre)

Sorride però anche il Genoa finalmente, perché il Grifone è in serie positiva da quattro giornate, il successo contro il Verona ha permesso ai rossoblù liguri di Daniele De Rossi di uscire dalla zona retrocessione e allora chissà che la Coppa Italia non possa servire per guadagnare ulteriore morale con una prestazione da ricordare a Bergamo.

Ecco allora che le mosse dei due allenatori potrebbero assumere un significato molto particolare anche in vista della partita infrasettimanale di Coppa Italia, anche se naturalmente su entrambi i fronti ci sarà del turnover a caratterizzare le notizie circa le probabili formazioni Atalanta Genoa.

DIRETTA/ Atalanta Fiorentina (risultato finale 2-0): la Dea vola con Palladino! (30 novembre 2025)

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo ricordiamo che la Dea è ben favorita nella sfida di Coppa Italia, il pronostico con le quote Snai su Atalanta Genoa ci dice infatti che il segno 1 è quotato a 1,50, contro il 4,10 in caso di pareggio (con crisi andrebbe ai rigori) ed infine a 6,25 è indicato un colpo del Genoa a Bergamo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA GENOA

ATTACCO TUTTO NUOVO PER PALLADINO

Ampio turnover per Raffaele Palladino, ma con una Dea comunque di ottimo livello nelle probabili formazioni Atalanta Genoa. Il modulo dovrebbe essere ancora il 3-4-2-1, ma con tanti cambiamenti fra i titolari: in porta Sportiello; in difesa rispetto a domenica potrebbe esserci ancora Kossounou, affiancato però da Kolasinac e Ahanor; a centrocampo invece la conferma potrebbe toccare a Bellanova, con Brescianini e Musah però in mezzo al campo e Zalewski sull’altra fascia; possibile invece un cambiamento totale nel reparto offensivo, dove ipotizziamo Maldini e Samardzic sulla trequarti alle spalle della prima punta Krstovic.

3-5-2 PER DE ROSSI

Forse un po’ più complicato capire cosa farà Daniele De Rossi nelle probabili formazioni Atalanta Genoa, anche perché per i rossoblù la differenza di qualità fra titolari e seconde linee potrebbe sentirsi maggiormente. Proviamo a confermare il modulo 3-5-2 con un mix di cambiamenti e conferme: in porta Siegrist; la difesa a tre con Sabelli, Otoa e Ostigard; folto centrocampo a cinque per il Grifone, nel quale i titolari potrebbero essere Ellertsson, Onana, il grande ex Malinovskyi, Masini e Martin; una conferma e un cambiamento anche nella coppia d’attacco, che ipotizziamo infatti con Vitinha e al suo fianco il giovane talento Ekhator.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA GENOA: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou, Kolasinac, Ahanor; Bellanova, Brescianini, Musah, Zalewski; Maldini, Samardzic; Krstovic. All. Palladino.

GENOA (3-5-2): Siegrist; Sabelli, Otoa, Ostigard; Ellertsson, Onana, Malinovskyi, Masini, Martin; Vitinha, Ekhator. All. De Rossi.