PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER/ Diretta tv: Mkhitaryan o Frattesi? (Serie A, oggi 3 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER: A CENTROCAMPO

Le probabili formazioni di Atalanta Inter ci forniscono spunti molto stuzzicanti anche a centrocampo per quanto riguarda questo derby lombardo. Gian Piero Gasperini, per il suo modulo 3-4-2-1, a centrocampo dovrebbe avere un solo dubbio sulle fasce, dovuto alle condizioni di uno Zappacosta comunque di fatto ormai ristabilito; a destra però potrebbe comunque giocare Hateboer, mentre sull’altro versante giocherà Ruggeri. Per completare il centrocampo della Dea, ecco invece senza alcun dubbio la coppia formata da Ederson e De Roon nel cuore della mediana.

Video/ Empoli Atalanta (0-3) gol e highlights: un super Scamacca trascina la Dea (30 ottobre 2023)

Linea di centrocampo ancora più folta per il suo collega Simone Inzaghi, che naturalmente schiererà come al solito con il modulo 3-5-2 la sua Inter: il dubbio maggiore potrebbe riguardare come sempre Frattesi, che proverà ancora una volta ad insidiare il favorito Mkhitaryan; per il resto, Barella e Calhanoglu salvo sorprese dovrebbero esserci, con il turco che si incaricherà della regia, così come Dumfries sarà regolarmente presente sulla corsia destra e Dimarco a sinistra, anche se per l’azzurro c’è l’alternativa Carlos Augusto, che costituisce un’opzione intrigante. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Empoli Atalanta (risultato finale 0-3) streaming video tv: Scamacca trascina la Dea(30 ottobre 2023)

CHI GIOCA A BERGAMO?

Le probabili formazioni di Atalanta Inter ci introducono al big match nella 11^ giornata di Serie A 2023-2024: si gioca alle ore 18:00 di sabato 4 novembre al Gewiss Stadium di Bergamo, partita davvero tosta per entrambe le squadre che sono reduci da vittorie. Per la Dea si è trattato di un rotondo 3-0 a Empoli che ha permesso alla squadra di Gian Piero Gasperini di scavalcare Napoli e Fiorentina e volare al quarto posto in classifica, dunque in una posizione che in questo momento consentirebbe un ritorno in Champions League che è ventilato come possibile obiettivo stagionale.

DIRETTA/ Verona Atalanta Primavera (risultato 0-1): decide Manzoni! (28 ottobre 2023)

L’Inter invece si è confermata al comando della graduatoria, dominando la Roma ma vincendo solo nel finale grazie a un Marcus Thuram sempre più concreto: due punti di vantaggio sulla Juventus e tre sul Milan per i nerazzurri, che puntano con forte decisione lo scudetto. Adesso però dobbiamo aspettare per scoprire quello che succederà sabato pomeriggio; intanto va fatta una valutazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco, prendendoci del tempo per leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Atalanta Inter.

DIRETTA ATALANTA INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Inter non sarà visibile sui canali della nostra televisione, non essendo questa partita compresa nel pacchetto che viene fornito ogni turno al satellite (che ne trasmette tre a giornata). Resta dunque DAZN l’unica modalità per assistere al match, perché tutto il campionato di Serie A è appannaggio di questa piattaforma come di Now Tv: in entrambi i casi si tratterà di una visione in diretta streaming video, e dovrete sottoscrivere un abbonamento che sarà poi attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER

LE SCELTE DI GASPERINI

Gasperini potrebbe perdere Zappacosta e Scalvini per Atalanta Inter: entrambi sono in forse e la tegola è anche Palomino è da valutare, dunque in difesa Djimsiti potrebbe essere titolare al fianco di Toloi e Kolasinac anche se Scalvini proverà comunque a stringere i denti e recuperare. In porta solito ballottaggio tra Musso e Carnesecchi ma con l’argentino che appare favorito; a destra in caso di forfait di Zappacosta giocherà Hateboer, mentre sull’altro versante Ruggeri, rivelazione di questo avvio di stagione, rimane in vantaggio su Bakker che invece non ha ancora trovato il giusto spazio. In mezzo al campo Gasperini dovrebbe confermare la coppia formata da Ederson e De Roon; davanti invece, sulla trequarti, a cercare spazio sono Pasalic e De Ketelaere, il belga la potrebbe spuntare su Lookman che avrebbe così un turno di riposo, Koopmeiners (che può anche fare un passo indietro) dovrebbe essere titolare con Scamacca, reduce dalla doppietta di Empoli, che sarà ancora una volta la prima punta.

LE MOSSE DI INZAGHI

A Bergamo Simone Inzaghi dovrebbe confermare l’undici tipo per Atalanta Inter: il tecnico piacentino è sempre senza Cuadrado e Arnautovic, qualche punto di domanda aperto c’è ma per esempio in difesa, a protezione di Sommer, dovremmo vedere ancora Pavard fare reparto con Acerbi e Alessandro Bastoni, l’occasione ce l’avrebbe soprattutto Darmian che giocherebbe sul centrodestra mentre De Vrij potrebbe scalzare Acerbi. A centrocampo il dubbio maggiore riguarda come sempre Frattesi, che se la vede con Mkhitaryan; meno possibilità per Asllani e Klaassen, soprattutto in una partita come questa. Barella e Calhanoglu salvo sorprese dovrebbero esserci, poi avremo Dumfries chiamato agli straordinari sulla corsia destra con Dimarco che dovrebbe essere titolare a sinistra, anche se Carlos Augusto certamente ha guadagnato credito e almeno a partita in corso potrebbe dire la sua. Nessuna sorpresa per quanto riguarda il tandem offensivo: Lautaro Martinez e Marcus Thuram restano in netto vantaggio su Alexis Sanchez, anche il cileno potrebbe comunque avere a disposizione uno spezzone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Koopmeiners; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi











© RIPRODUZIONE RISERVATA