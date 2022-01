Probabili formazioni Atalanta Inter/ Diretta tv: dubbi in attacco (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Le probabili formazioni di Atalanta Inter ci permettono di presentare il grande derby nerazzurro lombardo che domani sera andrà in scena a Bergamo come piatto forte della ventiduesima giornata di Serie A. La posta in palio sarà altissima nella corsa verso lo scudetto (l’Atalanta ci può rientrare?) e di certo ci attendiamo anche grande spettacolo tra due squadre che sono garanzia di bel gioco.

CALCIOMERCATO ATALANTA/ Concorrenza per Garrido, Sampdoria su Piccoli

L’Inter arriva da otto vittorie consecutive in campionato e dalla conquista della Supercoppa Italiana contro la Juventus mercoledì sera, anche se la fatica di quei 120 minuti potrebbe dare un piccolo vantaggio all’Atalanta, che invece nella scorsa giornata ha travolto per 2-6 l’Udinese. Di certo sarà un grande duello anche tra Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi: vedremo allora cosa faranno, nel frattempo analizziamo le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Atalanta Inter.

Diretta/ Atalanta Venezia (risultato finale 2-0): Maehle la chiude!

DIRETTA ATALANTA INTER IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Atalanta Inter sarà un’esclusiva di DAZN, di conseguenza il big-match sarà visibile in diretta tv solamente su televisori dotati di connessione Internet, altrimenti ci si dovrà affidare alla diretta streaming video fornita dalla piattaforma che trasmette per intero il campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER: LE SCELTE DEI MISTER

LE MOSSE DI GASPERINI

Le probabili formazioni di Atalanta Inter non dovrebbero riservarci alcuna sorpresa da parte di Gian Piero Gasperini, che ha fatto turnover caso mai mercoledì in Coppa Italia contro il Venezia. Bisognerà “solo” tenere conto delle assenze, dunque in difesa ecco Musso come ultimo baluardo e davanti a lui il terzetto formato da Djimsiti, Demiral e Palomino, considerati i problemi di Toloi.

Probabili formazioni Atalanta Venezia/ Quote: quanto turnover per Gasp?

A centrocampo non dovrebbero esserci dubbi: Hateboer a destra, in mezzo De Roon e Freuler che ha scontato ad Udine la squalifica, a sinistra Maehle considerata l’assenza di Gosens. Ci sono più alternative in attacco, dove però i tre titolari dovrebbero essere Malinovskyi, Muriel e Pasalic, schierati con un 3-4-2-1 oppure un 3-4-3 con Muriel comunque in posizione centrale e come prime alternative Ilicic e Pessina.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul fronte della capolista, le probabili formazioni di Atalanta Inter devono logicamente tenere conto della grande anche se felice fatica di mercoledì sera in Supercoppa. Le sorprese però dovrebbero essere ridotte al minimo, perché pure la partita di domani sera sarà un big-match: ecco allora che non cambierà nulla in difesa, dove vedremo come al solito il terzetto formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti al portiere e capitano Handanovic.

Non dovrebbero esserci dubbi nemmeno nel cuore del centrocampo, perché saranno sicuramente titolari a Bergamo Barella, Brozovic e Calhanoglu; attenzione invece alle fasce, dove Perisic è comunque favorito a sinistra mentre a destra è più incerto il ballottaggio Dumfries-Darmian. Infine l’attacco, dove Sanchez è naturalmente il jolly che potrebbe mettere a rischio la maglia da titolare per uno tra Dzeko e Lautaro Martinez, che dovrebbero comunque essere favoriti.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER

ATALANTA (3-4-3): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Muriel, Pasalic. All. Gasperini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA