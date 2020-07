Probabili formazioni Atalanta Inter/ Diretta tv: i dubbi di Conte per il big match

Si accenderà solo domani sera, alle ore 20.45 e tra le mura del Gewiss Stadium uno dei big match della 38^ e ultima giornata della Serie A, previsto tra Atalanta e Inter, di cui naturalmente ora sono sotto esame le probabili formazioni. Siamo infatti impazienti di esaminare da vicino le mosse di Gasperini come di Conte, a cui domani davvero non sarà concessa alcuna leggerezza nel fissare le probabili formazioni di Atalanta Inter, vista l’altissima posta in palio. Con un solo punto a dividerli ai piani alti della graduatoria di Serie A, i due club lombardi infatti si affronteranno a viso aperto per ottenere il secondo posto di questo campionato 2019-20 che giunge al termine, naturalmente alle spalle della Juventus, che ha messo già in cassaforte lo scudetto con un paio di turni di anticipo. Ottenere il secondo posto sarebbe davvero un traguardo pesantissimo, che profuma di storia per la Dea e che certo ha grande valore anche per i milanesi, benché per Conte, come ha sempre detto, “i secondi sono i primi dei perdenti”. In ogni caso, considerato il clima da derby e il valore delle contendenti, domani sarà incontro bollente a Bergamo: andiamo allora a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Atalanta Inter, alla vigilia del big match.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

La diretta tv di Atalanta Inter sarà trasmessa su DAZN1, canale accessibile dal decoder di Sky (al numero 209) e dunque aperto anche ai clienti di entrambe le televisioni. Come sempre ci sarà poi l’alternativa della diretta streaming video, attivando l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o, ancora, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet così da sfruttarne comunque lo schermo.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER

LE MOSSE DI GASPERINI

Per le probabili formazioni di Atalanta Inter, Gian Piero Gasperini si affiderà a un consolidato 3-4-1-2, dove vi saranno tutti i titolari più in forma: la Dea domani ha intenzione di fare la storia, ma per farlo gli serve una vittoria netta contro gli “altri” nerazzurri lombardi. Ecco che allora domani vedremo Duvan Zapata titolare prima punta, con al fianco Muriel e il capitano Papu Gomez, tra l’altro fresco di gol. Per la mediana si faranno poi trovare pronti dal primo minuto Freuler e De Roon, con Gosens e Hateboer favoriti per la maglia da titolare in corsia, benché rimanga a disposizione anche Castagne. In difesa invece domani sera a Bergamo, il tecnico della Dea dovrebbe rinunciare all’acciaccato Palomino: si faranno però trovare pronti dal primo minuto, di fronte al solito Gollini tra i pali, Caldara, Toloi e Dijmsiti.

LE SCELTE DI CONTE

Sarà pure lo stesso 3-4-1-2 il modulo con cui Conte schiererà i suoi nerazzurri: qui però, rispetto ai colleghi bergamaschi, potrebbe accedersi qualche ballottaggio in più, alla vigilia del big match. In attacco infatti Lukaku rimane imprescindibile, ma pure è ballottaggio tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez per la maglia al fianco del belga, tenuto conto anche delle ottime risposte che il cileno sta dando in questo finale di stagione. Alle spalle delle due punte è poi lotta tra Borja Valero e Eriksen per un posto da titolare: per la mediana invece il tecnico pare avere le idee chiare, considerando acciacchi e infortuni e nel reparto a 4 dovrebbero dunque posizionarsi Moses, Gagliardini, Brozovic e Young. Pure qui non mancano alternative dalla panchina con Biraghi e Candreva, ricordando anche che Vecino e Sensi sono ancora out e Barella non è al top della condizione. In difesa poi Conte dovrebbe ritrovare Skriniar, precedentemente tenuto a riposo: pronti anche Bastoni e De Vrij, per collocarsi titolari di fronte al numero 1 Samir Handanovic.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): 95 Gollini; 19 Djimsiti, 3 Caldara, 2 Toloi; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 Gomez; 9 Muriel, 91 Zapata. All. Gasperini

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Moses, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 15 Young; 24 Eriksen; 10 Lautaro Martinez, 9 Lukaku. All. Conte



