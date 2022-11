Probabili formazioni Atalanta Inter/ Diretta tv: Inzaghi conferma tutti? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER: CHI GIOCA A BERGAMO?

Le probabili formazioni di Atalanta Inter ci portano a parlare della partita che si gioca alle ore 12:30 di domenica 13 novembre, ed è valida per la 15^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023: ultimo match prima della sosta per i Mondiali, grande match sulla carta tra due squadre che al momento vanno a caccia di un posto nella prossima Champions League, ma che almeno virtualmente potrebbero lottare anche per lo scudetto. L’Inter ha superato il brutto ko contro la Juventus (quinta sconfitta in 13 partite) schiantando il Bologna nel turno infrasettimanale: peccato sia scivolata a 11 punti dal primo posto.

Diretta/ Atalanta Sassuolo Primavera (risultato finale 2-0): la chiude De Nipoti!

L’Atalanta invece vive una fase di calo: dopo aver perso la prima partita contro il Napoli, a Bergamo, ha inaspettatamente perso anche contro il Lecce e dunque vede a rischio un quarto posto che fino a quel momento sembrava tranquillo – parlando ovviamente del periodo attuale. Vedremo quindi se la Dea saprà risollevarsi in un altro big match molto complesso, o se arriverà la conferma per l’Inter che ha perso tutte le sfide dirette fino a qui; aspettando che arrivi domenica, leggiamo insieme quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni di Atalanta Inter.

Diretta/ Lecce Atalanta (risultato finale 2-1): nuova sconfitta per i bergamaschi!

DIRETTA ATALANTA INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Inter sarà disponibile su Sky Sport Serie A, il canale che trovate al numero 201 del vostro decoder: la partita dunque sarà riservata in esclusiva, almeno per quanto riguarda la televisione, agli abbonati alla televisione satellitare che come sempre potranno seguirla anche attivando il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è installabile grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa è garantita dalla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del massimo campionato di calcio ai suoi clienti attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Palomino assolto da Tribunale Antidoping/ Subito in campo con Atalanta: "Sono felice"

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER

I DUBBI DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini deve ancora scegliere la sua squadra per Atalanta Inter: ha ritrovato Palomino che però dovrebbe finire nuovamente in panchina aspettando gennaio, in difesa spera di ritrovare il miglior Demiral – a riposo mercoledì – e potrebbe rilanciarlo titolare al centro della difesa, con Toloi da una parte e Djimsiti dall’altra a fare da protezione al portiere Musso. Sugli esterni si rinnova il ballottaggio tra Soppy e Maehle per la sinistra; Hateboer sembra certo del posto a destra ma sappiamo bene che il danese può operare anche su questo versante, dunque vedremo cosa deciderà il tecnico piemontese. In mezzo al campo dovremmo avere la consueta cerniera tutta olandese, quindi con Koopmeiners a creare gioco e De Roon a fare da interdizione e diga; poi abbiamo la trequarti, qui si va verso la conferma di Lookman mentre al suo fianco il favorito per iniziare la partita sembra essere Pasalic, rispetto a Malinovskyi e Ederson. Come prima punta, lo stesso Lookman può avere una chance e così il giovane Hojlund, ma vista l’importanza della partita il titolare dovrebbe essere Duvan Zapata.

GLI 11 DI INZAGHI

Il maggiore dubbio per Simone Inzaghi in Atalanta Inter riguarda la difesa: contro il Bologna a rimanere fuori è stato De Vrij a vantaggio di Acerbi, questa volta l’ex Lazio potrebbe finire in panchina ma c’è anche la soluzione, ultimamente cavalcata, con i due insieme in campo con Skriniar a completare la linea difensiva, dunque a fare panchina sarebbe nuovamente Alessandro Bastoni. In porta ci sarà Onana: ormai qui le gerarchie sono definite e Handanovic è diventato il secondo anche in Serie A. Centrocampo che dovrebbe riproporre Calhanoglu regista con Barella e Mkhitaryan sulle mezzali, ma attenzione all’ex di giornata Gagliardini oppure a una improvvisa titolarità di Brozovic, qualora ovviamente il croato dimostri di essere in una condizione sufficiente per iniziare una partita molto complessa dal punto di vista fisico. Sulle fasce Dumfries e Dimarco sono favoriti, anche perché Darmian è ai box; tutto sommato Inzaghi potrebbe scegliere Gosens che ben conosce l’Atalanta, e il tedesco giocherebbe a sinistra. Davanti, si valuta la conferma di Dzeko e Lautaro Martinez: nel caso, Joaquin Correa sarebbe impiegabile a gara in corso.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Pasalic, Lookman; D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi











© RIPRODUZIONE RISERVATA