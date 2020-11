Probabili formazioni Atalanta Inter/ Diretta tv, piccolo turnover per Gasperini?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER: CHI PER IL DERBY?

Si giocherà solo domani alle ore 15.00 e presso lo Gewiss Stadium di Bergamo la sfida per la 7^ giornata di Serie A tra Atalanta e Inter: andiamone a vedere le probabili formazioni alla vigilia del derby lombardo. Siamo infatti impazienti di scoprire le mosse di Gasperini come di Conte per questo big match, dove pure sono in palio punti veramente di gran peso per la classifica della Serie A: entrambi i club hanno necessità di confermarsi ai primi gradini della graduatoria. E non scordiamo che sia Atalanta e Inter sono di ritorno da un turno deludente in Champions League occorso solo in settimana: servirà dunque subito riscattarsi, dovendo però chiudere ad alcuni titolari di stringere ancora i denti. Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Atalanta Inter.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO ATALANTA INTER: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Inter verrà affidata alla televisione satellitare, dunque sarà un appuntamento in esclusiva per tutti gli abbonati: questa partita di Serie A sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) con la possibilità di assistervi anche in diretta streaming video, utilizzando il servizio fornito dalla stessa emittente tramite l’applicazione Sky Go che, senza costi aggiuntivi, può essere installata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER

LE SCELTE DI GASPERINI

Per superare la rivale lombarda e mettersi alle spalle il doloroso KO rimediato solo pochi giorni fa contro il Liverpool, Gasperini dovrebbe aver studiato un buon 3-4-2-1 dove pure verrà applicato un limitatissimo turnover. Questo già in attacco: qui ad esempio verranno riconfermati dal primo minuto Zapata e il Papu Gomez, ma Ilicic dovrebbe dare un poco di respiro a Muriel. In mediana saranno di nuovo schierati poi dal primo minuto Mojica, Freuler e Pasalic, mentre un acciaccato Hateboer, potrebbe lasciare il posto a Depaoli se non riuscisse a recuperare per tempo. Saranno poi piccoli cambiamenti nella difesa della Dea: di fronte a Sportiello vedremo domani dal primo minuto Sutalo, Romero e Palomino.

LE MOSSE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Atalanta Inter, Conte invece potrebbe operare minor numero di cambiamenti rispetto all’11 sceso in campo solo pochi giorni al Camp Nou per la Champions league. Confermato il 3-4-1-2, ecco che in attacco ancora una volta mancherà l’infortunato Romelu Lukaku: toccherà dunque a uno tra Perisic e Alexis Sanchez fare compagnia dal primo minuto a Lautaro Martinez in punta, mentre Eriksen dovrebbe collocarsi alle loro spalle. Per la mediana di faranno poi avanti per una maglia da titolare Hakimi e Darmian, come la coppia centrale con Barella e Gagliardini: non impossibili variazioni dell’ultimo minuto visto che rimangono sempre a disposizione Brozovic e Young, come pure Vidal. Saranno poi grandi conferma che in difesa: al momento davanti ad Handanovic dovrebbero collocarsi dal primo minuto D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni, ma non scordiamo che qui le soluzioni alternative sono molteplici.

IL TABELLINO

ATALANTA: Sportiello; Sutalo, Romero, Palomino; Hateboer, Freuler, Pasalic, Mojica; Gomez, Ilicic; Zapata All. Gasperini

INTER: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Darmian; Eriksen: Perisic, L Martinez All. Conte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA