Probabili formazioni Atalanta Inter/ Quote, ancora Dzeko con Lautaro? (Serie A)

Le probabili formazioni di Atalanta Inter ci avvicinano al lunch match: la sfida del Gewiss Stadium si gioca alle ore 12:30 di domenica 13 novembre per la 15^ giornata di Serie A 2022-2023, e dopo questo match le due squadre affronteranno la lunga sosta per i Mondiali. Entrambe ovviamente vogliono chiudere la prima parte di campionato nel migliore dei modi: l’Inter arriva dal roboante 6-1 al Bologna con cui ha ripreso la marcia dopo aver perso in casa della Juventus, ma i nerazzurri sono scivolati a 11 punti dalla vetta della classifica e dunque possono giocare idealmente per un posto nella prossima Champions League.

Che è comunque difficile, come anche per l’Atalanta: imbattuta nelle prime 10 giornate, la Dea ha poi perso tre delle ultime quattro cadendo in casa nei big match contro Lazio e Napoli e poi perdendo incredibilmente anche a Lecce, staccandosi dunque dal primo posto e soprattutto facendosi assorbire dal gruppo delle inseguitrici. L’ex di giornata Gian Piero Gasperini cerca dunque riscatto; vedremo come andranno le cose, aspettando che la partita si giochi possiamo dare un rapido sguardo a quelle che saranno le scelte da parte dei due allenatori per Bergamo, leggendo insieme le probabili formazioni di Atalanta Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Atalanta Inter, la partita valida per la 15^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 3,00 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,65 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione che gioca in trasferta abbiamo un valore che ammonta a 2,25 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER

I DUBBI DI GASPERINI

Come già dicevamo Gasperini ha ritrovato Palomino, ma non è detto che lo schieri comunque titolare: da valutare anche le condizioni di un acciaccato Demiral, con il turco disponibile avremmo la difesa fatta con Toloi e Djimsiti ma restano in preallarme sia Okoli che Scalvini, uno dei due potrebbe avere una maglia per oggi. Musso sarà il portiere, sulle fasce laterali invece sono i soliti tre per due maglie con Hateboer che è quasi sicuro di avere il posto a destra, e dunque un ideale ballottaggio che coinvolge Soppy e Maehle con il primo che dà la sensazione di essere ancora favorito. In mezzo dovrebbero agire gli olandesi De Roon e Koopmeiners; potrebbe giocare qui anche uno tra Ederson e Pasalic, ma il croato a dirla tutta è precettato per agire sulla trequarti e fare coppia con Lookman, certamente una delle rivelazioni di questa stagione per l’Atalanta. Come prima punta la scelta è quasi obbligata, visto che Muriel è ancora ai box: essendo che la partita è di una certa complessità anche sul piano fisico, Duvan Zapata è nettamente favorito sul giovane Hojlund, che comunque potrebbe avere uno spazio nel secondo tempo e riuscire a incidere.

LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi deve ancora definire qualche scelta per Atalanta Inter: in difesa per esempio sta valutando chi lasciare fuori tra Acerbi, Alessandro Bastoni e De Vrij, qualora sia il secondo avremmo l’ex della Lazio sul centrosinistra con l’olandese alla guida di un reparto che dovrebbe comunque contare su Skriniar, titolare a tutti gli effetti insieme al portiere Onana che ormai ha definitivamente scalzato Handanovic. Calhanoglu dovrebbe fare ancora il regista basso, a meno che Brozovic dia già garanzie: da vedere, il croato corre per il Mondiale e allora potrebbe comunque rimanere a disposizione anche se chiaramente una sua titolarità non è del tutto da escludere. Con Calhanoglu in mezzo avremmo comunque Barella e uno tra Mkhitaryan e Gagliardini a operare sulle mezzali, altrimenti sarà ballottaggio tra il turco e l’armeno; per quanto riguarda invece le fasce, Gosens è una possibilità visto che giocherebbe contro la sua ex squadra ma il favorito a sinistra rimane Dimarco, con Dumfries sull’altro lato. Davanti invece si va per la conferma di Dzeko e Lautaro Martinez, ancora una volta Joaquin Correa dovrebbe partire dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Koopmeiners, De Roon, Soppy; Pasalic, Lookman; D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi











