Probabili formazioni Atalanta Inter/ Quote, Gasperini punta su Pasalic titolare?

Stasera alle ore 20.45 a Bergamo si giocherà il big match che vale il secondo posto per il primo campionato italiano tra Atalanta e Inter e ora è tempo di esaminare da vicino anche le probabili formazioni di questa sfida, valida nella 38^ e ultima giornata della Serie A. Siamo infatti ben curiosi di analizzare le mosse e i dubbi di Gasperini come di Conte per le probabili formazioni di Atalanta Inter, a poche ore dall’ultimo scontro diretto di questa complicata stagione calcistica: in palio vi sono punti determinanti per la prossima edizione della Champions League, ma non solo. La sfida di oggi ha grandissimo valore per entrambe le formazioni lombarde: vincere oggi per Conte significherebbe mettere il sigillo a una stagione fantastica, nonostante il mancato scudetto, in netto miglioramento rispetto alle ultime stagioni dei nerazzurri. Per Gasperini, di ritorno dall’ennesima vittoria in rimonta (ottenuta a spese del Parma) un successo stasera e dunque il secondo gradino del podio, sarebbe invece il raggiungimento di un traguardo storico per il club bergamasco: mai la Dea ha veleggiato in alti mari come sta facendo nelle ultime stagioni. Capiamo dunque bene che la sfida è bollente e certo a nessuno dei due allenatori oggi sarà concessa alcuna svista. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Atalanta Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè ci attenda match bollente e aperto, il pronostico alla vigilia del fischio d’inizio pende in favore della Dea in questo turno di campionato. Il portale Eurobet nell’1×2 ha fissato a 2.25 il successo dell’Atalanta, contro il più elevato 3.00 dato alla vittoria dell’Inter: il pari vale 3.65.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER

LE MOSSE DI GASPERINI

Per il big match di Bergamo, Gasperini ha ben pochi dubbi nel consegnare le maglie da titolari: il tecnico non si discosterà dal classico 3-4-1-2, dove pure dovrebbero mancare solamente gli acciaccati Palomino e Ilicic. Ecco che allora già in difesa questa sera il tecnico di Grugliasco dovrebbe affidarsi a Gollini tra i pali, e davanti non mancheranno Caldara e Dijmsiti, con Toloi che pure torna a disposizione dopo un turno di squalifica. Per la mediana nerazzurra poi Gasperini non rinuncerà alla coppia al centro composta da De Roon e Freuler: rimaranno pronti Hateboer e Gosens per le corsie esterne di reparto. In avanti, pure non vi sono grandi dubbi per consegnare le maglie da titolari, benché siano possibili soluzioni differenti dalla panchina. Questa sera infatti rimane irrinunciabile Duvan Zapata come prima punta: il bomber verrà coadiuvato dal capitano Papu Gomez come da Pasalic, autore di un un finale di stagione importante: a disposizione però vi è anche Malinovsky, fresco di gol, segnato nel match contro il Parma pochi giorni fa.

LE SCELTE DI CONTE

Sarà modulo speculare per Antonio Conte nelle probabili formazioni di Atalanta Inter, ma in casa del club milanese potrebbe accedersi ancora qualche ballottaggio, anche a poche ore dal fischio d’inizio. Il primo dubbio del tecnico nerazzurro si accende in attacco: chi preferire tra Alexis Sanchez e Lautaro Martinez da affiancare a Lukaku? Difficile scegliere visti i grandi numeri registrati dai due in questo finale di stagione ma forse il bomber dalla maglia numero 10 ha qualche chance in più. Alle spalle delle due punte potrebbe venire riconfermato Borja Valero, apparso maggiormente convincente rispetto al collega Eriksen. Per la mediana ricordiamo che rimangono indisponibili Sensi e Vecino e pure Conte non dovrebbe arrischiare l’acciaccato Barella: pronti allora a coprire il reparto dal primo minuto Gagliardini e Brozovic, mentre in corsia si fanno avanti dal primo minuto Young e Candreva. Sarà poi naturalmente difesa a tre per Conte e l’Inter, posta di fronte al capitano Samir Handanovic: qui dovremmo vedere dal primo minuto Bastoni, Skriniar e De Vrij.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): 95 Gollini; 19 Djimsiti, 3 Caldara, 2 Toloi; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 Gomez; 88 Pasalic, 91 Zapata. All. Gasperini

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 15 Young; 20 B Valero; 10 Lautaro Martinez, 9 Lukaku. All. Conte



