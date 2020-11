Probabili formazioni Atalanta Inter/ Quote, sarà Perisic al fianco di Lautaro?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER: CHI A BERGAMO?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Atalanta Inter, sfida bollente per la settima giornata del campionato di Serie A, che si accenderà solo oggi pomeriggio alle ore 15.00 tra le mura del Gewiss Stadium. Siamo infatti ben impazienti di scoprire quali saranno le mosse di Gasperini come di Conte per questo gran derby lombardo, dove pure verremmo messi in palio punti di gran peso per la classifica di campionato. I due tecnici però vi approdano in maniera differente: Gasperini dovrà fare il massimo pur avendo una lunga lista di indisponibili e trovare la giusta quadra anche per riscattare in campo la manita subita contro il Liverpool solo pochi giorni fa. Saranno meno mosse obbligate quelle di Conte, che pure dovrà rinunciare oggi ad alcuni pezzi da novanta come è Romelu Lukaku. Pure la Beneamata è affamata di punti, specie dopo anche il pareggio recuperato contro il Parma nel turno precedente di Serie A. Andiamo a controllare da vicino quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Atalanta Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Sulla carta pare sfida aperta, ma la Snai non ha dubbi nel consegnare ai milanesi il favore del pronostico. Nell’1×2 infatti vediamo che oggi il successo dell’Atalanta è stato dato a 2.70, contro il più basso 2.40 assegnato alla vittoria dell’Inter: il pareggio pagherà la posta a 3.65.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER

LE MOSSE DI GASPERINI

Per disegnare le probabili formazioni di Atalanta e Inter, Gianpiero Gasperini dovrà fare attenzione alla lunga lista di indisponili e acciaccati: pure sarà fissato ancora una volta il 3-4-2-1 a Bergamo. Qui imprescindibile in attacco sarà chiaramente la coppia Ilicic-Papu Gomez, che supporterà uno tra Zapata e Muriel in prima punta. Già in mediana però si accendono i punti di domanda: con Hateboer a forte rischio e De Roon e Gosens ancora indisponibili, potrebbe essere Depaoli il titolare, al fianco di Pasalic, Freuler e Mojica. Sono ballottaggi aperti anche nello schieramento difensivo della Dea: al momento però la prima ipotesi del tecnico vede Sutalo, Romero e Djimsiti titolari davanti a Sportiello.

LE SCELTE DI CONTE

Sarà sempre il 3-4-1-2 il modulo preferito da Conte per disegnare l’11 della Benamata: qui però, come abbiamo riferito mancherà un altrimenti protagonista, come Romelu Lukaku. Col belga fermo in infermeria dovrebbe essere Perisic (in gol contro il Real Madrid solo in settimana) a far compagnia a Lautaro Martinez dal primo minuto, mentre Eriksen dovrebbe collocarsi sulla tre quarti dal primo minuto. Nella mediana dei milanesi rimane poi imprescindibile Nicolò Barella: Vidal si farà trovare pronto al fianco del centrale, mentre in corsia Hakimi e Young paiono le prime scelte del tecnico pugliese. Possibili novità nella difesa a atre, posta di fronte al solito Handanovic: altrimenti ecco dal primo minuto D’Ambrosio, De Vrj e Bastoni.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Moijca; Gomez, Ilicic; Zapata All. Gasperini

INTER (3-4-1-2): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Barella, Young; Eriksen; Perisic, L Martinez All. Conte



