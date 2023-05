PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS/ Diretta tv, De Roon è il perno della Dea

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS: A CENTROCAMPO

Chi giocherà a centrocampo a Bergamo? Studiando le probabili formazioni di Atalanta Juventus possiamo dire che Massimiliano Allegri sembra avere le idee chiare: intanto Leandro Paredes è squalificato – proprio il turno dopo aver trovato il gol – e dunque rispetto a mercoledì sera si libera una maglia, poi sembra quasi scontato che, dopo aver lanciato titolari l’argentino e Fabio Miretti, l’allenatore bianconero voglia riproporre Manuel Locatelli in regia e Adrien Rabiot sul centrosinistra, confermando dunque Manuel Locatelli. Scontata la scelta di Juan Cuadrado a destra, in vista dell’Europa League potrebbe riposare Filip Kostic con l’inserimento a sorpresa di Samuel Iling Jr. o Matias Soulé.

Diretta/ Atalanta Spezia (risultato finale 3-2): Gasperini sorride e fa tre di fila

Nell’Atalanta invece la probabile assenza di Ademola Lookman potrebbe portare nuovamente uno tra Ederson e Teun Koopmeiners ad agire sulla trequarti; da capire qui come sarà l’assetto tattico, dando per assodata la presenza di Mario Pasalic potremmo pensare che il ballottaggio in mezzo al campo riguardi Ederson e Koopmeiners, naturalmente sembra scontato il fatto che Marten De Roon avrà una maglia da titolare. Per quanto riguarda le corsie esterne, le assenze di Hateboer e Ruggeri obbligano a schierare nuovamente Davide Zappacosta e Joakim Maehele, questo perché rispetto all’ottimo inizio di stagione le quotazioni di Brandon Soppy sono andate molto in calando. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Atalanta Milan Primavera (risultato finale 2-3): ribaltone rossonero al 90'!

CHI GIOCA A BERGAMO?

Le probabili formazioni di Atalanta Juventus ci introducono a quello che è uno spareggio per entrare in Champions League: siamo nella 34^ giornata di Serie A 2022-2023 e si gioca alle ore 12:30 di domenica 7 maggio, nel lunch match dunque la Dea potrebbe portarsi a due soli punti dai bianconeri che intanto dopo aver fatto un punto in quattro gare hanno ritrovato la vittoria battendo il Lecce allo Stadium, in una partita più complessa del previsto ma nella quale è tornato a segnare Vlahovic, fattore decisamente importante da qui al termine della stagione.

L’Atalanta invece ha ritrovato la sua vena dopo aver penato ed essere uscita dalle prime quattro della classifica: non ci è ancora rientrata ma intanto ha ripreso la marcia, e dopo la preziosa vittoria sul campo del Torino ha battuto di misura lo Spezia, continuando a sperare nella Champions League. Sarà molto interessante vedere cosa succederà sul terreno di gioco del Gewiss Stadium, mentre aspettiamo che arrivi domenica possiamo fare qualche valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere le probabili formazioni di Atalanta Juventus.

DIRETTA/ Torino Atalanta (risultato finale 1-2): Zapata fa saltare il banco!

DIRETTA ATALANTA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Juventus è disponibile sui canali della televisione satellitare, appuntamento riservato agli abbonati che potranno godere anche del servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Naturalmente il match viene garantito anche dalla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti: si tratterà qui di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

LE SCELTE DI GASPERINI

Qualche dubbio per Gian Piero Gasperini in Atalanta Juventus: dopo l’esperimento con Duvan Zapata e Hojlund insieme l’allenatore della Dea potrebbe tornare alla punta unica, nel caso si tratterebbe del colombiano con alle spalle due trequartisti che potrebbero essere Pasalic (andato a segno mercoledì) e Koopmeiners, il che significherebbe portare Ederson a giocare sulla linea mediana in compagnia dell’insostituibile De Roon. Gli esterni di centrocampo sono obbligati nell’Atalanta, perché Hateboer ha terminato in anticipo la stagione e Ruggeri è ancora ai box: spazio dunque a Zappacosta a destra e Maehle a sinistra. Per quanto riguarda la difesa, il ballottaggio è quello tra Palomino e Scalvini: sembrano certi del posto sia Toloi che Djimsiti e dunque l’ex Demiral andrà soltanto in panchina. In porta, Sportiello ha giocato le ultime ma poi è stato fermato dall’influenza: contro lo Spezia è tornato titolare Musso, ora bisognerà vedere chi sarà l’estremo difensore contro la Juventus.

GLI 11 DI ALLEGRI

Per Atalanta Juventus Massimiliano Allegri perde Paredes, in gol nel turno infrasettimanale ma ora squalificato, e De Sciglio la cui stagione è sostanzialmente finita; a destra dunque tornerà Cuadrado, mentre in mezzo al campo l’allenatore bianconero dovrebbe puntare ancora sulla linea con Fagioli e Rabiot da mezzali mentre Locatelli si occupa della regia. In difesa va monitorata la diffida di Danilo, ma il prossimo impegno è in casa contro la Cremonese: quindi il capitano ci sarà, rispetto a mercoledì sera va in panchina Bonucci con Bremer e Alex Sandro che saranno titolari a protezione di Szczeny, mentre Perin potrebbe appunto giocare nella prossima giornata. Kostic sarà l’esterno sinistro, mentre per quanto riguarda l’attacco le scelte potrebbero essere indirizzate dall’imminente semifinale di Europa League: Vlahovic si è sbloccato e quindi Allegri potrebbe confermarlo, al suo fianco puntiamo su Federico Chiesa più che Di Maria e Milik, che potrebbero invece essere la coppia offensiva per affrontare il match di andata contro il Siviglia.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic, Koopmeiners; D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; F. Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri











© RIPRODUZIONE RISERVATA