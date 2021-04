Probabili formazioni Atalanta Juventus/ Diretta tv, Gasperini conferma il 4-2-3-1?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Atalanta Juventus ci conducono al big match nella 31^ giornata di Serie A 2020-2021: alle ore 15:00 di domenica 18 aprile va in scena un vero e proprio spareggio per la Champions League, anche se in questo momento entrambe le squadre si qualificherebbero. Tuttavia, nessuna delle due può permettersi passi falsi: dopo aver battuto il Genoa la Juventus è rimasta davanti di un punto, ma c’è il Napoli che ha ancora il fiato sul collo e, dovendo recuperare una partita, la Lazio è sorniona e certo può rientrare nella corsa.

Il discorso vale a maggior ragione per l’Atalanta, reduce dalla vittoria di Firenze; chiaramente però sarebbero i bianconeri, che esauriranno la striscia di 9 scudetti, a perdere maggiormente da una discesa in Europa League. Intanto però vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Gewiss Stadium, leggendo insieme le loro scelte nelle probabili formazioni di Atalanta Juventus,

DIRETTA ATALANTA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Juventus verrà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che la potranno seguire sui canali del loro decoder Sky; sempre ai clienti è riservata la possibilità di assistere al match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivato su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone, installandovi l’applicazione Sky Go con l’inserimento dei dati dell’abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

LE SCELTE DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini deve fare i conti con le assenze: dalle probabili formazioni di Atalanta Juventus mancano infatti Cristian Romero (cartellino di proprietà bianconera) e Pessina oltre ad Hateboer, che non recupera. Si dovrebbe insistere con il 4-2-3-1, nuovo modulo già provato al Franchi: dunque Palomino e Djimsiti vanno al centro davanti a Gollini, Toloi allarga la sua posizione e Gosens arretra per giocare come terzino sinistro. Questo lascerà due soli mediani in mezzo al campo, e si tratterà di De Roon e Freuler senza troppi dubbi; intrigante la posizione di Muriel che partirà ancora largo a sinistra per poter sfruttare la sua accelerazione, sul versante opposto invece Malinovskyi è nettamente favorito su Aleksej Miranchuk (che peraltro preferisce partire dalla fascia mancina) mentre Pasalic sarà il trequartista centrale, a supporto di Duvan Zapata che naturalmente con questo schema agirà da centravanti.

I DUBBI DI PIRLO

Resta invece il 4-4-2 il modulo di Andrea Pirlo nelle probabili formazioni di Atalanta Juventus: ancora una volta però potremmo avere Danilo e Cuadrado sulla stessa fascia, con il colombiano ad avanzare il suo raggio d’azione partendo dalla linea di centrocampo. Alex Sandro sarà a sinistra, in mezzo invece è tornato Bonucci, negativizzatosi, e dunque sarà lui a prendere posto al fianco di De Ligt, con Szczesny in porta. A centrocampo, si va verso la soluzione del doppio regista almeno negli intenti: di conseguenza avremo Arthur Melo e Bentancur a fare coppia, con Rabiot destinato alla panchina. Pochi dubbi su chi occuperà la corsia mancina e cioè Federico Chiesa, che all’andata segnò uno splendido gol contro la Dea; davanti ci sarà il capocannoniere di Serie A Cristiano Ronaldo, per fargli compagnia scalpita Dybala ma la sensazione è che ancora una volta il favorito sia Morata, tornato al gol contro il Genoa. L’alternativa sarebbe Kulusevski, che però appare come un cambio per le fasce.

IL TABELLINO

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; D. Zapata

A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Caldara, Sutalo, Maehle, Kovalenko, Ruggeri, Al. Miranchuk, Ilicic, Lammers

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: C. Romero

Indisponibili: Hateboer, Pessina

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, F. Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Dragusin, Demiral, Chiellini, Frabotta, McKennie, Fagioli, Rabiot, Ramsey, Kulusevski, Dybala

Allenatore: Andrea Pirlo

Squalificati: –

Indisponibili: Bernardeschi



