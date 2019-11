Probabili formazioni Atalanta Juventus/ Diretta tv, Gasperini senza Ilicic (Serie A)

Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A torna protagonista e già domani alle ore 15,00 avrà luogo la sfida tra Atalanta e Juventus, le cui probabili formazioni sono ora sotto attento esame in vista della 13^ giornata. Il match è speciale e riguarda la vetta della classifica del primo campionato italiano: certo sia Gasperini che Sarri non vorranno farsi trovare impreparati e non saranno concessi loro errori nello stilare le probabili formazioni di Atalanta e Juventus. Pure però entrambi gli allenatori dovranno fare attenzione a gestire i propri giocatori, alcuni acciaccati di ritorno dagli impegni con le nazionali: ecco che in casa della dea in questo senso rimane in dubbio l’affaticato Freuler, mentre in casa bianconera c’è apprensione per Pjanic, indirizzato verso l’infermeria. Andiamo allora a controllare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Atalanta Juventus.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che Atalanta Juventus verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare e per la precisione su Sky Sport Serie A: gli abbonati potranno dunque affidarsi al decoder di Sky per seguire questa partita di Serie A, e in assenza di un televisore avranno come sempre l’alternativa dell’applicazione Sky Go, grazie alla quale attivare il servizio di diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

LE MOSSE DI GASPERINI

Per affrontare la Vecchia Signora, Gasperini si affiderà al solito 3-4-1-2, dove però spiccano le assenze di Ilicic e Malinovskyi, fermati dal giudice sportivo nel turno precedente, contro la Sampdoria. Ecco che allora in avanti la Dea si affiderà a Muriel e Pasalic, con il Papu Gomez al loro fianco, in attesa che Zapata torni a disposizione dopo l’infortunio. Per la mediana dell’Atalanta poi la prima ipotesi vede titolari Gosens e Hateboer, mentre De Roon e l’acciaccato Freuler dovrebbero accomodarsi al centro: in caso però di forfait dello svizzero ecco pronto Pasalic arretrato (mentre Barrow sarebbe punta d’attacco). Mosse confermate in difesa poi per i nerazzurri, con Toloi, Palomino e Masiello titolari davanti Gollini.

LE SCELTE DI SARRI

Anche Sarri per disegnare le probabili formazioni di Atalanta e Juventus dovrà fare attenzione ai tanti acciaccati presenti nel suo spogliatoio: chi però vanta un’ottima forma è Cristiano Ronaldo che, tornato dagli impegni col Portogallo, sarà domani pomeriggio ancora titolare in avanti nel 4-3-1-2, magari assieme a Dybala. Sarà poi uno tra Ramsey e Bernardeschi a fare da treaquartista a Bergamo dal primo minuto, mentre nella mediana bianconera mancherà Pjanic e saranno Khedira, Bentancur e Rabiot i titolari. Sono poi maglie con fermate per la difesa della Juventus: di fronte a Szczesny vedremo infatti domani la coppia centrale Bonucci-De Ligt, mentre Cuadrado e De Sciglio si occuperanno delle fasce esterne.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): 95 Gollini; 2 Toloi, 6 Palomino, 5 Masiello: 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 Gomez, 88 Pasalic; 9 Muriel All. Gasperini

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 2 De Sciglio; 6 Khedira, 30 Bentancur, 25 Rabiot; 8 Ramsey; 10 Dybala, 7 C Ronaldo All. Sarri.



