PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS/ Diretta tv: chi in mezzo per Gasp? (Serie A, 30 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS: CENTROCAMPO

Nel centrocampo delle probabili formazioni di Atalanta Juventus dobbiamo considerare che in questo momento Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri agiscono su due piani diversi. Da una parte infatti abbiamo il tecnico della Dea che, nella sua rosa, può contare su tanti giocatori in grado di operare tra centrocampo e attacco, naturalmente favoriti dal modulo: Ederson, Teun Koopmeiners e Mario Pasalic possono tutti giocare in mediana come sulla trequarti (il solo Marten De Roon è fisso come schermo davanti alla difesa), questo naturalmente aumenta le possibilità di far ruotare i vari giocatori senza mai perdere la qualità della manovra e le caratteristiche che hanno portato l’Atalanta a essere una squadra di livello europeo.

La Juventus invece deve fare i conti con la sospensione per doping di Paul Pogba, ma anche con il 3-5-2 di Allegri che lascia poco spazio di manovra: a Bergamo ancora una volta dovrebbero giocare Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, ma questo è anche dato dal fatto di non avere le coppe e dunque la minore necessità di fare turnover. Fabio Miretti comunque attende il suo momento; dove i bianconeri potrebbero cambiare è sulle corsie, i ballottaggi (aspettando Mattia De Sciglio) sono tra Weston McKennie e Timothy Weah a destra, tra Andrea Cambiaso e Filip Kostic a sinistra ma qui con l’aggiunta del giovane Samuel Iling Junior che, addentrandoci nella stagione, potrebbe trovare maggiore spazio. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Atalanta Juventus ci avviciniamo naturalmente alla grande partita che domani andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo per la settima giornata del campionato di Serie A. La Dea nerazzurra di Gian Piero Gasperini sta bene, infatti con il colpo di mercoledì a Verona ha sfatato il tabù delle trasferte, mentre finora in stagione ha sempre vinto in casa (Europa League compresa) e allora la classifica ci dice che l’Atalanta sarà protagonista ai vertici anche in questa stagione, d’altronde ormai non è una novità il rendimento eccellente degli orobici.

La Juventus ha dal canto suo un punto in più in classifica, è terza e con appena due lunghezze di ritardo dalla coppia milanese di testa dopo la vittoria contro il Lecce nel turno infrasettimanale. Non sempre il gioco convince, ma la Juventus quasi sempre è solida (l’eccezione ovviamente è la sconfitta con il Sassuolo) e la sfida di Bergamo ci potrebbe dire se la Juventus avanzerà definitivamente la propria candidatura per lo scudetto. Tutto questo premesso, adesso possiamo scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Atalanta Juventus.

DIRETTA ATALANTA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

LE SCELTE DI GASPERINI

Le probabili formazioni di Atalanta Juventus dovrebbero vedere Gian Piero Gasperini, che è privo di Scamacca e Touré, intenzionato a schierare il suo ormai consueto modulo 3-4-2-1, nel quale Carnesecchi dovrebbe essere il portiere titolare; davanti a lui, ecco Toloi, Scalvini e Kolasinac nella difesa a tre, anche se il giovane italiano è insidiato da Djimsiti in un possibile ballottaggio. Passando a centrocampo, ci sono altri due dubbi che sono Zappacosta-Hateboer (con l’italiano favorito) a destra ed Ederson-Pasalic per affiancare De Roon nel cuore della mediana, completata da Ruggeri a sinistra. Infine, il reparto offensivo dell’Atalanta dovrebbe prevedere Koopmeiners e De Ketelaere sulla trequarti, a supporto del centravanti Lookman.

LE MOSSE DI ALLEGRI

In casa bianconera, le probabili formazioni di Atalanta Juventus ci dicono che Massimiliano Allegri dovrebbe scegliere il modulo 3-5-2 che gli è ormai abituale. Tra gli assenti sempre Alex Sandro e De Sciglio oltre a Pogba, ci aspettiamo in porta Szczesny, protetto da Danilo, Bremer e uno tra Gatti e Rugani nella difesa a tre; folta linea a cinque invece a centrocampo, con il ballottaggio “americano” McKennie-Weah a destra, poi Fagioli, il regista Locatelli e Rabiot nel cuore della mediana della Juventus, che a sinistra sarà completata da uno fra Kostic (favorito) e Cambiaso; infine, la coppia d’attacco della Juventus vedrà Chiesa affiancato da Vlahovic oppure Milik, con il serbo questa volta che appare favorito.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.











