Probabili formazioni Atalanta Juventus/ Quote, Bonucci verso la panchina?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio per le probabili formazioni di Atalanta e Juventus, attesa sfida della 31^ giornata della Serie A che pure avrà luogo solo questo pomeriggio alle ore 15.00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Scontro diretto per la Champions league: da una parte ecco al Dea, che di ritorno dal 3-2 inferto alla Fiorentina solo pochi giorni fa punta al sorpasso e al podio nella graduatoria del primo campionato.

A una sola lunghezza dai bergamaschi, per il momento quarti, vi è infatti la Juventus di Mister Pirlo, pronta a inanellare il 4^ risultato utile di fila e superare critiche e discussioni.

La Vecchia Signora sulla carta è ancora in lizza per lo scudetto, ma il titolo italiano è molto lontano e non è cosa che piace ai tifosi, ben abituati: pur terzi in graduatoria poi i bianconeri non sono ancora completamente sicuri di aver accesso alla prossima edizione di Champions league, e serve dare una risposta forte, contro un avversario quanto mai pericoloso. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Atalanta Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la 31^ giornata di Serie A facciamo molta fatica a fissare un pronostico netto: il portale di scommesse Snai però pare più deciso a vedere i nerazzurri favoriti oggi. Per le quote dell’1×2 vediamo che la vittoria dell’Atalanta è stata data a 2.45, contro l’appena più alto 2.75 segnato per il successo della Juventus: il pareggio paga la posta a 3.55.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

LE MOSSE DI GASPERINI

Per la sfida di Bergamo, dovrebbe essere ancora 4-2-3-1 di partenza per la Dea, che pure nella 31^ giornata di campionato perde Romero per squalifica, come pure Pessina e Hateboer, fermi in infermeria. Ecco che allora nel reparto 4 dei nerazzurri, dovrebbe essere di nuovo posto per Dijmsiti e Palomino al centro, con Toloi e Gosens schierati invece sull’esterno del reparto. Al centro la diga formata da Freuler e De Roon, con Pasalic che invece verrà avanzato sulla linea della trequarti. In avanti sarà poi chance dal primo minuto per Malinovsyi, con Luis Muriel e Zapata che saranno entrambi in campo come titolari.

LE SCELTE DI PIRLO

Per la 31^ giornata Pirlo ritrova, guarito dal coronavirus, Leonardo Bonucci, il quale però difficilmente verrà schierato oggi dal primo minuto. Nel 4-4-2 di partenza della Vecchia Signora, potrebbe essere ancora al centro posto per De Ligt e Demiral, con invece il duo Danilo-Cuadrado schierato sull’esterno del reparto (anche se non mancano soluzioni alternative). Per il centrocampo il tecnico dovrebbe poi confermare dal primo minuto Bentancur e Rabiot al centro, con Kulusevski (fresco di gol contro il Genoa domenica scorsa) e Chiesa invece pronti sull’esterno dello schieramento bianconero. Irrinunciabili, specie in un big match di questa caratura, Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo, titolari in attacco: dalla panchina Dybala però scalpita per un ruolo da protagonista.

IL TABELLINO

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini, Toloi, Palomino, Dijmsiti, Gosens; de Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata All. Gasperini

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, C Ronaldo All. Pirlo



