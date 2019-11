Probabili formazioni Atalanta Juventus/ Quote, grane offensive per la Dea (Serie A)

Leggiamo insieme le probabili formazioni di Atalanta Juventus: grande appuntamento quello del Gewiss Stadium nella partita che, alle ore 15:00 di sabato 23 novembre, apre il programma della 13^ giornata nel campionato di Serie A 2019-2020. I campioni d’Italia sperano di confermare il primo posto in classifica, mantenuto prima della sosta grazie alla vittoria sul Milan; tuttavia la Juventus di Maurizio Sarri deve ancora crescere sul piano del gioco e della personalità, e affronta oggi una squadra che, pur reduce da un punto nelle ultime due partite (pareggio a Marassi contro il Genoa, dopo aver perso in casa contro il Cagliari), resta una delle migliori realtà del nostro campionato e continua a puntare un posto in Champions League. Per di più, i bianconeri non sono riusciti a vincere a Bergamo nelle ultime quattro sfide; dunque una partita che si preannuncia caldissima, andiamo subito a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare i giocatori sul terreno di gioco nell’analisi delle probabili formazioni di Atalanta Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha tracciato il pronostico per Atalanta Juventus, indicando nei bianconeri la squadra favorita ma concedendo ampie possibilità alla Dea: c’è infatti una distanza minima tra il segno 1 per la vittoria interna (2,95 volte quanto puntato) e il segno 2 che identifica il successo dei campioni d’Italia, con il quale andreste a guadagnare 2,35 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,50 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

GLI 11 DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini deve affrontare Atalanta Juventus senza gli squalificati Ilicic e Malinovskyi, in più Duvan Zapata potrebbe essere disponibile solo per la panchina e Muriel non è al top: qualora anche l’altro colombiano non fosse pronto a giocare, l’Atalanta dovrebbe presentare in attacco Musa Barrow oppure cambiare, e affidare ad Alejandro Gomez le chiavi del reparto offensivo. A centrocampo rischia Freuler, anche lui in condizioni non ottimali: Pasalic potrebbe dunque scalare in mediana, ma senza Muriel la coperta sarebbe comunque corta da una parte o dall’altra. Ci sarà De Roon a presidiare il centrocampo, con Hateboer che agirà sulla fascia destra e Gosens che al momento appare favorito su Castagne per l’altra corsia; in difesa Gasperini valuta Andrea Masiello, che contende la maglia a Djimsiti; parte più indietro nelle gerarchie Kjaer, il reparto davanti a Gollini dovrebbe a questo punto essere completato da Rafa Toloi e Palomino.

LE SCELTE DI SARRI

La buona notizia in casa Juventus è il pieno recupero di Cristiano Ronaldo, 4 gol nelle ultime due partite del Portogallo: il numero 7 sarà regolarmente al suo posto in attacco, probabilmente affiancato da Higuain che sembra essere salito nelle gerarchie rispetto a Dybala. Ad ogni modo il ballottaggio argentino resterà vivo fino all’ultimo, così come quello tra Ramsey (in vantaggio) e Bernardeschi per il ruolo di trequartista; il gallese ha portato di peso la sua nazionale agli Europei realizzando una doppietta ed è particolarmente in forma. A centrocampo invece rischia Pjanic, infortunato contro l’Italia ma tendenzialmente recuperato; con il bosniaco out, Sarri punterà su Bentancur per la cabina di regia. Ha dato risposte positive Matuidi che dunque è in vantaggio su Rabiot, mentre Khedira dovrebbe a tutti gli effetti tornare titolare; dietro, con Bonucci e De Ligt, Danilo potrebbe far tirare il fiato a Cuadrado e De Sciglio si prepara a giocare a sinistra per un Alex Sandro non al 100%. In porta Szczesny, favorito su Buffon.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, A. Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, A. Gomez; Muriel

A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Djimsiti, Kjaer, Arana, Castagne, Ibanez, Am. Traoré, Barrow, Piccoli, D. Zapata Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: Malinovskyi, Ilicic

Indisponibili: –

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Demiral, Alex Sandro, Emre Can, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Chiellini



