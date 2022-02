Probabili formazioni Atalanta Juventus/ Quote: guai per Gasperini (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Atalanta Juventus sono molto importanti per avvicinarci alla grande sfida di stasera a Bergamo, che sarà il posticipo di lusso della venticinquesima giornata di Serie A, scontro per il quarto posto ma che naturalmente per chi vincesse potrebbero rimanere aperte prospettive ancora più intriganti. Il momento psicologico è favorevole alla Juventus, ancora di più al termine delle partita di giovedì in Coppa Italia: per la Vecchia Signora potrebbe essere l’occasione per infliggere un duro colpo alla Dea, esaltata anche dagli acquisti di gennaio.

L’Atalanta deve reagire per porre fine a un periodo complicato. La sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Cagliari è stata naturalmente una brutta battuta d’arresto per Gian Piero Gasperini, che adesso è davanti ad un bivio: o si rilancia oppure potrebbe mettersi in seri problemi nell’inseguimento al quarto posto. Juventus avvisata: per i bianconeri la vittoria contro il Verona firmata dai due nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria fa ben sperare. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Atalanta Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Atalanta Juventus in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. In questo momento stanno meglio i bianconeri, che partono favoriti: segno 2 quotato a 2,40, mentre poi si sale a quota 2,90 in caso di segno 1 e fino a 3,40 volte la posta in palio sul segno X qualora dovesse esserci un pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

LE MOSSE DI GASPERINI

Nelle probabili formazioni di Atalanta Juventus bisogna purtroppo dire che Gian Piero Gasperini è alle prese con diverse assenze di spicco, dallo squalificato Musso all’ultimo infortunato Palomino fino a Ilicic e Zapata, per il quale i tempi di recupero saranno lunghi. Al centro dell’attacco della Dea (con il modulo 3-4-2-1) ci sarà quindi il connazionale Muriel, sostenuto sulla trequarti da Pasalic e uno tra Malinovskyi e Pessina, che sono in ballottaggio.

Ci sono anche altri dubbi ancora da sciogliere nella formazione dell’Atalanta: a centrocampo Zappacosta e Hateboer si giocano la maglia da esterno destro per affiancare Freuler, De Roon e Maehle, che giocherà a sinistra. In difesa, al fianco di Toloi e Demiral si dovevano giocare il posto Palomino e Djimsiti, che a questo punto sarà titolare, ma il dubbio inatteso e forse più delicato sarà quello in porta, dove Sportiello e Rossi si contendono il posto di vice Musso e quindi titolare stasera.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Situazione migliore per Massimiliano Allegri nelle probabili formazioni di Atalanta Juventus, anche se le assenze di Chiesa e Chiellini più gli acciacchi di Bernardeschi non sono comunque problemi di poco conto. Il modulo di riferimento per i bianconeri dovrebbe essere il 4-3-3, naturalmente con Szczesny in porta e davanti a lui un paio di dubbi ancora da risolvere in difesa: Cuadrado sarà terzino destro, poi De Ligt e uno tra Bonucci (favorito) e Rugani centrali, infine ci sarà Alex Sandro oppure Pellegrini a sinistra.

A centrocampo ha già conquistato i galloni del titolare Zakaria, che affiancherà Locatelli e McKennie nel terzetto di titolari a Bergamo; più fluida la situazione in attacco, dove potrebbe esserci la tentazione di schierare il tridente pesante con Dybala, Vlahovic e Morata, con lo spagnolo tuttavia insidiato da Kean, mentre in caso di scelta più prudente potrebbe essere avanzato Cuadrado (sacrificato Dybala nel caso?), con Danilo inserito in difesa.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, McKennie; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri.



