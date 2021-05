Probabili formazioni Atalanta Juventus/ Quote, Luis Muriel verso la panchina?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà questa sera la finale della Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, incontro previsto alle ore 21.00 al Mapei Stadium: andiamo allora a leggere le mosse per le probabili formazioni della grande sfida. Siamo ben curiosi di scoprire le scelte di Gasperini come di Pirlo per l’incontro, ma è ovvio che entrambi gli allenatori, vista la posta in palio, schiereranno oggi i loro titolari più in forma. Per la Dea dopo tutto vi è l’intenzione di mettere il sigillo a una stagione da sogno, che comprende già la qualificazione (per la terza volta consecutiva) alla Champions league: per la Vecchia Signora, già vincitrice della Supercoppa, la riconferma di essere ancora tra i migliori club d’Italia, dopo un anno non così semplice con Pirlo in panchina (e ancora una Champions league, obbiettivo minimo, affatto sicuro).

Probabili formazioni Atalanta Juventus/ Diretta tv: Alex Sandro squalificato

Insomma ci attende oggi, con la finale di Coppa Italia un match pesantissimo, dove a nessuno dei due allenatori sarà concesso alcun margine di errore. Vediamo quali saranno le mosse dei due per le probabili formazioni di Atalanta Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida che vale la finale della Coppa Italia 2021, segnaliamo che non è facile fissare un netto pronostico: le quote della Snai però individuano la Dea come gran favorita. Nell’1×2 del match infatti il successo dell’Atalanta è stato dato a 2.50, contro l’appena più elevato 2.85 segnato per la vittoria della Juventus: il pareggio paga la posta a 3.35.

Coppa Italia, cambia il formato/ Solo squadre di A e B, sarà addio alle favole?

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALATA JUVENTUS

LE MOSSE DI GASPERINI

Per le probabili formazioni di Atalanta Juventus, Mister Gasperini dovrebbe confermare il solito 3-4-2-1, dove pure non ci sono certo gran ballottaggi in corso. Ecco dunque che tra i pali presenzierà Gollini e davanti si collocheranno dal primo minuto i soliti Djimsiti, Romero e Toloi. Pochi dubbi a centrocampo con la riproposizione del duo De Roon-Freuler al centro e sull’esterno Gosens e Hateboer: attenzione però a Pasalic che scalpita dalla panchina. In attacco irrinunciabile per la Dea Duvan Zapata, che pure sarà affiancato da Malinovsky e da Pessina dal primo minuto: Luis Muriel, capocannoniere, alla luce dei recenti acciacchi, sarà gran jolly dalla panchina.

Finale Coppa Italia aperta a pubblico/ Atalanta Juventus al 20% della capienza

LE SCELTE DI PIRLO

Spazio al 4-4-2 per Pirlo per le probabili formazioni di Atalanta e Juventus, match per cui pure il tecnico potrebbe dover risolvere alcuni ballottaggi. Il primo è già in porta, tra il titolare Szczesny e il veterano Gigi Buffon, che pure a fine stagione ha già annunciato il suo addio alla Vecchia Signora. Davanti allo specchio, ricordato che mancherà Alex Sandro, colpito da squalifica, ecco che avremo Danilo e Cuadrado sull’esterno del reparto al centro De Ligt sarà affiancato da uno tra Chiellini e Bonucci. Per il centrocampo paiono ben sicure le maglie di Bentancur e Rabiot al centro, come pure quelle di McKennie e Chiesa sull’esterno: in attacco irremovibile Cristiano Ronaldo, affiancato da uno tra Morata e Dybala (con lo spagnolo appena favorito).

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Djimsiti, Romero, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata All. Gasperini

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo



© RIPRODUZIONE RISERVATA