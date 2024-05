Probabili formazioni Atalanta Juventus/ Quote: Scamacca e Locatelli fermati (Coppa Italia, 15 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS: ECCO COSA ATTENDERCI DALLA FINALE DI COPPA ITALIA

Finale tra estremi opposti in Coppa Italia, le probabili formazioni di Atalanta Juventus ci introducono a una partita che per storia è nettamente sbilanciata favore dei bianconeri ma che vede arrivare decisamente meglio i nerazzurri. Per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini abbiamo esaurito gli aggettivi: otto anni meravigliosi, adesso ci sono due finali per provare finalmente ad arricchire anche la bacheca, come sarebbe ampiamente giusto. La Dea è in forma straordinaria, ha appena conquistato la finale anche di Europa League (che sarà mercoledì prossimo) e in campionato con la vittoria sulla Roma ha ipotecato un posto per la prossima Champions League.

Diretta/ Atalanta Roma (risultato finale 2-1): colpo Champions per la Dea! (12 maggio 2024)

In un certo senso, abbiamo finito anche gli aggettivi per la Juventus di Massimiliano Allegri: brutta, senza idee, senza gioco, ha seriamente rischiato di perdere persino in casa contro la Salernitana e viaggia a un ritmo da 15 punti nelle ultime 15 giornate, francamente imbarazzante. Questa stagione ha segnato una involuzione rispetto ai già non esaltanti campionati precedenti, ma con un guizzo potrebbe ancora regalare un trofeo, anche perché se una qualità è rimasta alla Juventus è che tutti fanno fatica a piegarla e in una gara secca non è un dettaglio. Adesso però scopriamo più nel dettaglio cosa ci dicono le probabili formazioni di Atalanta Juventus.

Probabili formazioni Atalanta Roma/ Quote: El Bilal Touré sfida Lukaku, Dybala è ko (12 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

ECCO LE MOSSE DI GASPERINI

Naturalmente la squalifica di Scamacca è in primo piano nelle probabili formazioni di Atalanta Juventus, ma Gian Piero Gasperini con il suo eccellente reparto offensivo può permettersi altre valide soluzioni e noi scegliamo il modulo 3-4-2-1, nel quale in avanti potrebbero agire Koopmeiners e De Ketelaere a sostegno di Lookman in un trio dalle posizioni che potrebbero anche essere mobili. De Roon potrebbe giocare sia a centrocampo sia in difesa: noi lo indichiamo in mediana con Ederson, tra gli esterni Zappacosta (oppure Hateboer) a destra e Ruggeri a sinistra, ma potrebbe anche scalare in difesa e in quel caso ci sarebbe Pasalic a centrocampo. Dietro infine potremmo avere un reparto a tre davanti a Carnesecchi, con Scalvini indirettamente in ballottaggio con il croato, mentre le altre due maglie da titolare dovrebbero andare a Hien e Djimsiti.

DIRETTA/ Atalanta Verona Primavera (risultato finale 1-2): ribaltone gialloblu! (oggi 11 maggio 2024)

FOCUS SULLE SCELTE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri invece ha squalificato Locatelli e quindi il regista bianconero dovrebbe essere Miretti nelle probabili formazioni di Atalanta Juventus. Il modulo di riferimento è il 3-5-2 con Perin portiere di Coppa e davanti a lui i tre difensori Gatti, Bremer e Danilo, sebbene quest’ultimo potrebbe essere in ballottaggio con Rugani. Abbiamo detto del regista, che dovrebbe agire nel cuore della folta mediana a cinque tra le due mezzali McKennie e Rabiot, mentre come esterni di centrocampo della Juventus dovremmo vedere in azione Cambiaso a destra e Kostic a sinistra, con Weah e Iling-Junior alternative. Infine, pochi dubbi in attacco, dove la coppia titolare sarà formata ancora una volta da Vlahovic e Chiesa.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA