PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS/ Di Maria-Vlahovic in attacco per Allegri

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS: DI MARIA-VLAHOVIC IN ATTACCO

Il lunch match della 34esima giornata di campionato è tra Atalanta-Juventus. La sfida di Serie A, in programma alle ore 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo e visibile sia su Dazn sia su Sky. Per la Dea, in porta agirà Sportiello mentre nel tridente difensivo giocheranno Toloi, Djimsiti e Scalvini. A centrocampo linea a quattro con Zappacosta, De Roon, Ederson e Maehle. Dietro alle spalle di Zapata agiranno Koopmeiners e Pasalic. Per la Juventus, Szczesny tra i pali. In difesa spazio a Danilo, Bremer e Alex Sandro. A centrocampo ci saranno Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior. In attacco spazio alla coppia Di Maria, Vlahovic. (agg. JC)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS: CHI GIOCA A BERGAMO?

La valutazione delle probabili formazioni di Atalanta Juventus ci porta a parlare del big match per il posto in Champions League: è la 34^ giornata di Serie A 2022-2023, si gioca alle ore 12:30 di domenica 7 maggio, le due squadre arrivano da una vittoria ma a stare bene è particolarmente la Dea, che con il 3-2 contro lo Spezia ha infilato il terzo successo consecutivo e, anche per il rallentamento di chi le sta davanti, è tornata a sperare nel quarto posto dovendo fare la corsa sull’Inter, che attualmente ha 2 punti di vantaggio sulla banda di Gian Piero Gasperini.

La Juventus di punti ne ha 5 più dell’Atalanta: dopo tre sconfitte consecutive e il pareggio di Bologna è finalmente tornato il successo, sofferto ma prezioso contro il Lecce, e dunque Massimiliano Allegri si prepara al meglio alla semifinale di Europa League aspettando però, come sappiamo, eventuali penalizzazioni su questo e il prossimo campionato (e le coppe?) da parte della giustizia sportiva. Al netto delle sanzioni, andiamo ora a vedere quelli che potrebbero essere gli schieramenti sul terreno di gioco del Gewiss Stadium, e dunque leggiamo insieme le probabili formazioni di Atalanta Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Atalanta Juventus possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la 34^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,35 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,30 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 3,00 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

LE SCELTE DI GASPERINI

In vista di Atalanta Juventus Gasperini si interroga su alcuni giocatori: per esempio Sportiello, out contro lo Spezia per influenza ma titolare nelle gare precedenti, e dunque con la possibilità di scalzare nuovamente Musso dalla porta. Per esempio Lookman, il grande assente delle ultime uscite che però pareva sulla via del recupero, e dunque può venire impiegato sulla trequarti in compagnia di Pasalic. Se così fosse, ci sarebbe il ballottaggio in mezzo al campo tra Ederson e Koopmeiners per affiancare De Roon; in caso contrario uno dei due avanzerà il suo raggio d’azione, questo sempre che non si decida di confermare l’assetto con due attaccanti visto mercoledì sera, e dunque Duvan Zapata e Hojlund a fare reparto insieme (in caso contrario, il colombiano appare favorito anche per la buona tradizione contro la Juventus). Sulle corsie laterali correranno Zappacosta e Maehle; in difesa invece l’ex Demiral dovrebbe nuovamente partire dalla panchina ma c’è una possibilità per Palomino, che insidia uno tra Scalvini e Djimsiti mentre la maglia di Rafa Toloi non sembra essere in discussione.

GLI 11 DI ALLEGRI

Anche Allegri deve risolvere alcuni dilemmi prima di Atalanta Juventus. De Sciglio si è infortunato (in modo serio) e Leandro Paredes è squalificato: tornano titolari Cuadrado e Locatelli, poi dovremmo avere Fagioli e Rabiot a completare il settore nevralgico del campo con Kostic impiegato a sinistra. In porta giocherà Szczesny: Perin aspetta il suo momento che dovrebbe arrivare nella prossima giornata (allo Stadium contro la Cremonese), davanti al portiere polacco si dovrebbe ricomporre la difesa tutta brasiliana comandata da Bremer, con Danilo e Alex Sandro ai lati dell’ex Torino. Naturalmente Allegri considera anche la ravvicinata semifinale di Europa League, appuntamento determinante della stagione: dunque in attacco potrebbe riposare Di Maria, a quel punto a prendere il posto del Fideo potrebbe essere Federico Chiesa che appare in vantaggio su Milik. Questo perché Vlahovic dovrebbe essere confermato: dopo mesi di digiuno il serbo è tornato a segnare in Serie A, e Allegri potrebbe sfruttare questo fattore per rimettere in ritmo il suo numero 9, che potrebbe essere l’arma in più in queste ultime partite tutte importantissime.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic, Koopmeiners; D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; F. Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri











