Probabili formazioni Atalanta Lipsia/ Diretta tv: Gasp senza Freuler (Europa League)

Scopriamo le probabili formazioni di Atalanta Lipsia, la partita che si gioca alle ore 18:45 di giovedì 14 aprile: nel ritorno dei quarti di Europa League 2021-2022 si riparte dal pareggio della Red Bull Arena, un 1-1 ad alta intensità che è maturato al termine di una gara spettacolare. La Dea ha tutto per battere i tedeschi e volare in semifinale: sarebbe un grande traguardo anche considerando che fino a dicembre la squadra di Gian Piero Gasperini giocava in Champions League, e che dunque il primo obiettivo stagionale sarebbe a dirla tutta sfuggito di mano.

A proposito di Champions, a questo punto sembra che l’Atalanta abbia solo la vittoria dell’Europa League come unico modo per tornarvi l’anno prossimo: dopo la sconfitta sul campo del Sassuolo è infatti precipitata a -11 dalla Juventus, deve recuperare una partita ma a questo punto le cose in chiave quarto posto si fanno davvero complesse. Per il momento comunque staremo a vedere quello che succederà qui, e allora mentre aspettiamo che la partita si giochi facciamo la nostra consueta valutazione sulle scelte degli allenatori nella lettura delle probabili formazioni di Atalanta Lipsia.

DIRETTA ATALANTA LIPSIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Ancora una volta la diretta tv di Atalanta Lipsia non sarà in chiaro: per assistere al match in televisione dovrete essere abbonati al satellite e riferirvi ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) o Sky Sport 4K (213) mentre l’alternativa della diretta streaming video, oltre chiaramente all’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi, sarà fornita dalla piattaforma DAZN oppure da quella Now Tv, e anche in questi due casi bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LIPSIA

I DUBBI DI GASPERINI

In Atalanta Lipsia Gasperini dovrà sicuramente rinunciare a Freuler, che si è infortunato e non sarà della partita: l’opzione più valida per sostituire lo svizzero è quella di mandare in campo Koopmeiners, che tornerà ad arretrare il suo raggio d’azione agendo come centrocampista centrale a fianco di De Roon. In difesa ha recuperato Rafa Toloi, già titolare domenica e dunque schierabile nel terzetto che sarà completato da Demiral e Palomino; si rivede anche Musso che a Reggio Emilia ha lasciato spazio a Sportiello, poi sulle corsie laterali dovrebbero giocare Hateboer a destra e Zappacosta sull’altro versante. Come sempre ci sono i dubbi che riguardano la trequarti e l’attacco: come prima punta Gasperini potrebbe puntare su Muriel, nella staffetta con il recuperato Duvan Zapata che ha avuto la maglia da titolare in campionato; alle spalle del colombiano ci aspettiamo quasi certamente Malinovskyi, l’altra maglia invece dovrebbe essere di Pessina anche se la concorrenza di Pasalic e Boga è assolutamente viva.

LE SCELTE DI TEDESCO

Domenico Tedesco dovrebbe affrontare Atalanta Lipsia con il consueto modulo: un 3-4-1-2 con una difesa di fatto già disegnata, perché davanti al portiere Gulacsi vedremo Klostermann, Gvardiol e Orban schierati in linea, con i due laterali che alzeranno la loro posizione e che dovrebbero essere Henrichs e Angeliño. In mezzo al campo invece Laimer e Kampl dovrebbero rappresentare la cerniera di impostazione e interdizione, qui c’è una lieve possibilità che possa avere una maglia da titolare Forsberg ma, come già accaduto nella partita di andata, lo svedese dovrebbe partire dalla panchina perché viene penalizzato dal modulo con la difesa a tre. Eventualmente Forsberg potrebbe giocare sulla trequarti, ma qui ci sono pochi dubbi sul fatto che il grande favorito sia Dani Olmo, diventato titolare anche nella nazionale spagnola; per quanto riguarda il tandem offensivo, Tedesco ha i due intoccabili che sono André Silva e Nkunku, quest’ultimo cresciutissimo nella stagione in corso e già protagonista con la sua nazionale, una convocazione certamente meritata per quello che sta facendo.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Malinovskyi, Pessina; Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Klostermann, Gvardiol, Orban; Henrichs, Laimer, Kampl, Angeliño; Dani Olmo; Nkunku, André Silva. Allenatore: Domenico Tedesco











