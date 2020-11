Probabili formazioni Atalanta Liverpool/ Diretta tv, Dea decimata in Champions League

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LIVERPOOL: CHI GIOCHERÀ?

Parlando delle probabili formazioni di Atalanta Liverpool analizziamo la partita che si gioca alle ore 21:00 di martedì 3 novembre, valida per il gruppo D della Champions League 2020-2021. Sfida potenzialmente decisiva: dopo aver pareggiato contro l’Ajax, recuperando due gol di svantaggio, la Dea gioca nuovamente al Gewiss Stadium e nel frattempo è tornata alla vittoria in campionato, ma ora se la vede con i campioni d’Europa 2019 che stanno ritrovando ritmo anche in Premier League. l’inizio di stagione per i Reds è stato meno brillante rispetto a quello dello scorso anno, ma nel girone europeo Jurgen Klopp è ancora a punteggio pieno e non ha incassato reti, pur se anche contro il Midtjylland non ha mostrato quella super potenza che gli aveva permesso di dominare l’ultima stagione. Non ci resta che aspettare il fischio d’inizio per vedere quello che succederà a Bergamo, ma intanto possiamo provare a fare qualche utile valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme i loro potenziali schieramenti nell’analisi approfondita delle probabili formazioni di Atalanta Liverpool.

I DUBBI DI GASPERINI

Purtroppo nelle probabili formazioni di Atalanta Liverpool dobbiamo notare che Gian Piero Gasperini avrà i suoi problemi: il tecnico piemontese infatti rischia di dover giocare sia senza Hateboer che Gosens, entrambi acciaccati. La propulsione degli esterni titolari è fondamentale: senza di loro cambierà molto almeno dal punto di vista della spinta offensiva, Depaoli e Mojica sono comunque i candidati a prenderne il posto mentre in mezzo al campo sarà Pasalic a supplire l’assenza di De Roon, posizionandosi al fianco di Freuler. In porta potrebbe tornare Gollini che era già in panchina contro l’Ajax, anche se per il momento sembra che Sportiello possa ancora avere la meglio; avremo poi Palomino che torna titolare in difesa (anche perché Cristian Romero non è al top) con Rafa Toloi e Djimsiti che completeranno il reparto. Soliti dubbi davanti: Duvan Zapata dovrebbe esserci, la soluzione più probabile è quella di affiancarlo al confermato Muriel con Alejandro Gomez che agirà tra le linee, dunque un unico trequartista per Gasperini.

LE SCELTE DI KLOPP

Dal lato dei Reds le probabili formazioni di Atalanta Liverpool ci presentano il consueto 4-3-3: Klopp deve fare ancora a meno di Van Dijk e dovrebbe confermare Fabinho in quello che è ormai diventato il suo ruolo, vale a dire centrale difensivo. Al fianco dell’ex Monaco vedremo Joe Gomez, con Alisson in porta; sugli esterni naturalmente non si cambia, il discorso è un po’ quello che abbiamo fatto per l’Atalanta con Alexander-Arnold e Robertson che di fatto non hanno sostituti in grado di garantire la stessa tipologia di gioco e movimenti. In mezzo al campo Thiago Alcantara si posizionerà in cabina di regia; con lui potrebbero giocare Naby Keita e Wijnaldum, il primo però rischia sulla pressione del tuttofare Milner che potrebbe avere una maglia da titolare. Nel tridente offensivo non ci aspettiamo sorprese, anche se nell’ultima partita di Premier League non c’è stato turnover: Salah e Sadio Mané a fare compagnia a Roberto Firmino, l’alternativa più probabile è quella del brasiliano in panchina spostando Mané da prima punta tattica, e l’inserimento di Diogo Jota come esterno.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Depaoli, Pasalic, Freuler, Mojica; A. Gomez; Muriel, D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, J. Gomez, Robertson; N. Keita, Thiago Alcantara, Wijnaldum; Salah, Firmino, S. Mané. Allenatore: Jurgen Klopp



