Probabili formazioni Atalanta Liverpool/ Quote: emergenza per Gasperini

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LIVERPOOL: CHI GIOCA STASERA?

Parlare delle probabili formazioni di Atalanta Liverpool ci permette di presentare i principali temi della partita delle ore 21.00 di stasera in Champions League, una notte magica per Bergamo anche se naturalmente a porte chiuse causa Covid. Sfida potenzialmente decisiva: dopo aver pareggiato contro l’Ajax recuperando due gol di svantaggio, la Dea gioca nuovamente al Gewiss Stadium e nel frattempo è tornata alla vittoria in campionato, ma di fronte ci saranno i campioni d’Europa 2019 e dominatori in Premier League nella scorsa stagione. L’inizio di stagione per i Reds è stato meno brillante rispetto a quello dello scorso anno, ma nel girone Jurgen Klopp è ancora a punteggio pieno e non ha incassato reti. L’Atalanta però ad esempio contro il Midtjylland è piaciuta molto di più rispetto al Liverpool, segnale che potrebbe essere molto significativo verso la partita di stasera anche se purtroppo le probabili formazioni di Atalanta Liverpool sono caratterizzate da tanti problemi per Gian Piero Gasperini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Atalanta Liverpool mediante le quote dell’agenzia Snai. Partono favoriti i Reds, infatti il segno 2 per la vittoria inglese è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di segno 1 per il successo orobico e fino a 3,85 volte la posta in palio in caso di segno X, per chi avrà creduto in un pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LIVERPOOL

I DUBBI DI GASPERINI

Come si accennava, nelle probabili formazioni di Atalanta Liverpool purtroppo Gian Piero Gasperini avrà diversi problemi. Il tecnico nerazzurro infatti rischia di dover giocare senza Hateboer e Gosens, entrambi acciaccati. Il secondo è sicuramente fuori gioco, si farà di tutto invece per recuperare almeno l’olandese, con Depaoli in alternativa così come Mojica sarà chiamato al difficile compito di sostituire Gosens, giocatore determinante per l’Atalanta del ciclo-Gasp. In mezzo al campo sarà Pasalic a supplire l’assenza di De Roon (un altro macigno per la Dea), posizionandosi al fianco di Freuler. In porta potrebbe tornare Gollini che era già in panchina contro l’Ajax, anche se per il momento sembra che Sportiello possa ancora avere la meglio; avremo poi Palomino che torna titolare in difesa con Djimsiti e si spera Toloi, dal momento che pure in difesa la situazione è critica e non è da escludere un passaggio per necessità alla linea a quattro. Soliti dubbi infine davanti: Duvan Zapata dovrebbe esserci, la soluzione più probabile è quella di affiancarlo al confermato Muriel con il Papu Gomez che agirà tra le linee, dunque un unico trequartista per Gasperini.

LE SCELTE DI KLOPP

Sul fronte inglese le probabili formazioni di Atalanta Liverpool ci presentano il consueto 4-3-3: Klopp naturalmente ha assente Van Dijk e dovrebbe confermare Fabinho nel ruolo di centrale difensivo. Al fianco dell’ex Monaco vedremo Joe Gomez, con Alisson in porta; nessun dubbio pure per quanto riguarda i terzini, che saranno Alexander-Arnold e Robertson, due elementi fondamentali per il gioco del Liverpool di Klopp. In mezzo al campo Thiago Alcantara si posizionerà in cabina di regia; con lui potrebbero giocare Naby Keita e Wijnaldum, con il primo tuttavia in ballottaggio con Milner, che potrebbe avere una maglia da titolare. Nel tridente offensivo non ci aspettiamo sorprese, anche se nell’ultima partita di Premier League non c’è stato turnover: largo dunque a Salah e Mané ai lati della prima punta Firmino, l’alternativa più probabile sarebbe quella del brasiliano in panchina spostando Mané da prima punta tattica e l’inserimento di Diogo Jota come esterno.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Depaoli, Pasalic, Freuler, Mojica; Gomez; Muriel, D. Zapata. All. Gasperini.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Gomez, Robertson; Keita, Thiago Alcantara, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.



