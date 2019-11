Probabili formazioni Atalanta Manchester City/ Diretta tv: dubbi in mediana

Atalanta Manchester City si gioca domani sera alle ore 21.00: appuntamento di lusso a San Siro per la quarta giornata di Champions League e di conseguenza c’è grande curiosità circa le probabili formazioni di Atalanta Manchester City. Naturalmente per la Dea di Gian Piero Gasperini il compito sarà durissimo, come la partita d’andata ha dimostrato con il netto 5-1 in favore del City di Guardiola, che pure ha riempito di complimenti l’Atalanta. Non c’è nulla da perdere per i nerazzurri, che cercano il risultato di prestigio anche per rilanciarsi subito dopo la sconfitta in campionato contro il Cagliari, naturalmente però gli inglesi vorranno chiudere al più presto la pratica della qualificazione agli ottavi di finale e di conseguenza non faranno sconti al Meazza. Andiamo allora a scoprire adesso tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Atalanta Manchester City.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo nel frattempo che Atalanta Manchester City sarà un’esclusiva di Sky in diretta tv: l’appuntamento sarà per gli abbonati sul canale Sky Sport Uno, il numero 201 della piattaforma satellitare, oppure in alternativa in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go sempre per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MANCHESTER CITY

LE SCELTE DI GASPERINI

Emerge la suggestione Duvan Zapata nelle probabili formazioni di Atalanta Manchester City, ma un impegno dal primo minuto avrebbe dell’incredibile, dunque scegliamo ancora Muriel con Gomez e Ilicic in appoggio nel 3-4-2-1 nerazzurro e Malinovskyi prima alternativa, con discrete possibilità anche di partire da titolare (al posto di Ilicic?). Anche a centrocampo ci sono diversi nodi ancora da sciogliere per Gian Piero Gasperini: potrebbero rischiare Freuler e Hateboer, di conseguenza ipotizziamo De Roon e Pasalic nella coppia centrale più Castagne esterno destro e Gosens a sinistra. Lavoro duro previsto per la difesa dell’Atalanta, nella quale i tre titolari davanti al portiere Gollini potrebbero essere Tolti, Kjaer e Palomino domani a San Siro.

LE MOSSE DI GUARDIOLA

Alcune defezioni per Pep Guardiola nelle probabili formazioni di Manchester City Atalanta, ma la rosa a disposizione del mister catalano è talmente ampia che il 4-3-3 del City sarà naturalmente in ogni caso di altissimo livello. Possiamo allora ipotizzare Ederson in porta; davanti a lui naturalmente una difesa a quattro con Walker a destra, Otamendi e Fernandinho come coppia centrale, Mendy titolare infine come terzino sinistro; a centrocampo ecco che il terzetto dei possibili titolari dovrebbe essere formato da De Bruyne, Gundogan e David Silva per la partita di San Siro; tridente infine come sempre di lusso per Guardiola, che dovrebbe proporre Mahrez, Aguero e Sterling, sicuramente il massimo protagonista della partita d’andata.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez, Ilicic; Muriel. All. Gasperini.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Gundogan, D. Silva; Mahrez, Aguero, Sterling. All. Guardiola.



© RIPRODUZIONE RISERVATA