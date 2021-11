Probabili formazioni Atalanta Manchester United/ Diretta tv: tanti assenti per la Dea

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MANCHESTER UNITED: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 21.00 al Gewiss Stadium, la sfida per il 4^ turno dei gironi di Champions league tra Atalanta e Manchester United: vediamo quali saranno le probabili formazioni del match. Pur messa in difficoltà da una lunga lista di assenti, la Dea domani è costretta a vincere: con 4 punti all’attivo e solo due di distacco proprio dagli inglesi capilista, Gasperini non vorrà certo mettere il piede in fallo nel big match del girone e anzi desidererà confermarsi come seria candidata alla qualificazione alla fase finale del torneo.

Pure la sfida, come è facile immaginare non si annuncia affatto facile per i nerazzurri: i Red Devils sono squadra che si è dimostrata traballante nelle ultime settimane (specie dopo il KO col Liverpool) ed è dunque ansiosa a dimostrare il proprio valore, e che pure è di ritorno dal 3-0 imposto al Tottenham solo lo scorso fine settimana in Premier league. Ci attende dunque una sfida carica di aspettative e di tensione, dove certo sarà grande spettacolo: vediamo come i due allenatori si stanno preparando, analizzando le mosse per le probabili formazioni di Atalanta Manchester United.

DIRETTA ATALANTA MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Manchester United sarà trasmessa dalla televisione satellitare sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 252, di conseguenza sarà garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio Sky Go, ma questo match sarà trasmesso in streaming anche da Mediaset Infinity.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MANCHESTER UNITED

LE MOSSE DI GASPERINI

Come abbiamo accennato prima, è davvero lunga la lista di assenti a cui Giampiero Gasperini deve far fronte per disegnare le probabili formazioni di Atalanta Manchester United. Comunque per l’11 di partenza il tecnico non rinuncerà al classico 3-4-1-2, dove pure tra i pali ci sarà spazio per Musso, che ben si è comportato contro la Lazio nell’ultimo turno di Serie A. Per la difesa, benchè Palomino sia tornato a disposizione, dovrebbero comunque farsi vedere dal primo minuto De Roon, Demiral e Lovato: attenzione però all’ex bianconero che potrebbe aver bisogno di riposare. Per il centrocampo dovrebbero farsi vedere i 4 che hanno preso parte anche al match di andata cogli inglesi e dunque Zappacosta, Koopmeiners, Freuler e Maehle: Pasalic sarà la prima scelta alle spalle delle due punte, dove pure potrebbero esserci dal primo minuto Zapata e Muriel.

LE SCELTE DI SOLSKJAER

Ancor alla guida del club inglese nonostante le polemiche ecco che Solskjaer per le probabili formazioni di Atalanta Manchester United, dovrebbe confermare gran parte dell’11 visto pochi giorni fa nel terzo turno di coppa, giocato proprio contro la Dea. Fissato il 4-2-3-1 di partenza ecco che ancora una volta sarà irrinunciabile in attacco Cristiano Ronaldo, sostenuto sull’esterno da Rashford e Greenwood e con Bruno Fernandes schierato sulla linea della trequarti. Per la mediana dei Red Devils, ecco pronti Fred e McTominay: pochi dubbi anche in difesa, con le maglie da titolari che saranno consegnate a Wan Bssaka, Lindelof, Maguire e Shaw. Non mancano però valide alternative dalla panchina, da Varane, fino a Pogba, che ha saltato l’ultimo turno in campionato e Cavani.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel. All. Gasperini.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. All. Solskjaer.



