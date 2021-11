Probabili formazioni Atalanta Manchester United/ Quote, Muriel o Duvan Zapata?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MANCHESTER UNITED: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Atalanta Manchester United ci traghettano alla partita che si gioca martedì 2 novembre, con calcio d’inizio alle ore 21:00. Nella 4^ giornata del gruppo F di Champions League 2021-2022 la Dea ha bisogno di una vittoria per riprendersi almeno il secondo posto in classifica, dopo il ribaltone operato dai Red Devils che ha cambiato le gerarchie del girone e complicato i piani di Gian Piero Gasperini. Le prestazioni ci hanno detto che l’Atalanta ha tutto per tornare agli ottavi, ma che forse deve cambiare qualcosa in una difesa che anche stasera potrebbe essere raffazzonata.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MANCHESTER UNITED/ Diretta tv, Ilicic sarà titolare?

Il Manchester United potrebbe essere uscito dalla crisi schiantando il Tottenham a Londra, una vittoria che per ora ha salvato lapanchina di Ole Gunnar Solskjaer ma per la quale ovviamente servono conferme; intanto anche solo un pareggio al Gewiss Stadium avvicinerebbe gli ottavi di Champions League pur non chiudendo il discorso. Vedremo allora come andranno le cose, intanto però possiamo fare una breve riflessione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Atalanta Manchester United.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ZENIT/ Diretta tv: in attacco occasione per Kulusevski

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Atalanta Manchester United, e allora andiamo a vedere cosa ci dice il bookmaker circa la partita di Champions League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,65 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio porta in dote una cifra corrispondente a 3,75 volte la giocata, mentre con il segno 2 per l’affermazione degli ospiti il valore del vostro guadagno ammonterebbe a 2,45 volte l’importo che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MANCHESTER UNITED

GLI 11 DI GASPERINI

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ATALANTA/ Quote, grande serata per Juan Musso?

La speranza di Gasperini in Atalanta Manchester United è quella di recuperare Toloi e Palomino: possiamo ipotizzare che il primo sarà in campo mentre il secondo potrebbe accomodarsi in panchina, dunque si aprirebbe il ballottaggio tra Lovato e De Roon per la terza maglia in difesa (con Demiral confermato) davanti a Musso, l’olandese potrebbe scalare la sua posizione lasciando a Pasalic il posto al fianco di Freuler, ovviamente nel settore nevralgico del campo. Il croato potrebbe anche giocare sulla trequarti, perché in mezzo sta crescendo Koopmeiners; di sicuro sulle corsie laterali vedremo nuovamente Zappacosta e Maehle che ancora una volta sono chiamati agli straordinari per le indisponibilità di Hateboer e Gosens. Poi, Malinovskiy dovrebbe avere una maglia sulla trequarti e dunque chi rischia di rimanere fuori è Ilicic; da valutare poi l’attacco, con Muriel che potrebbe nuovamente prendere il posto di un Duvan Zapata che Gasperini si riserverebbe di far giocare nel secondo tempo.

LE SCELTE DI SOLSKJAER

Solskjaer prepara Atalanta Manchester United con il 4-2-3-1: ci sarà Pogba che era squalificato in Premier League, al suo fianco dunque è Fred a rimanere favorito rispetto a McTominay. In difesa come sempre avremo lo stesso assetto di sempre, ha recuperato Varane che si gioca il posto con Lindelof per affiancare Maguire mentre Wan-Bissaka e Shaw agiranno sulle corsie esterne. Da valutare poi l’attacco, perché qui sono davvero in tanti: al momento i due punti fermi sembrano essere i portoghesi Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, questo significa che ci sarebbero da definire le due maglie sulle fasce. Qui, Greenwood e Jadon Sancho partono in vantaggio su una concorrenza che è rappresentata in particolar modo da Rashford, chiaramente senza dimenticarsi di Lingard e Martial che hanno tutto per essere titolari in questa importante partita di Champions League.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, De Roon; Zappacosta, Freuler, Pasalic, Maehle; Malinovskiy; Ilicic, Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer



© RIPRODUZIONE RISERVATA