Probabili formazioni Atalanta Marsiglia/ Quote: torna titolare De Ketelaere (Europa League, 9 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MARSIGLIA: LE SCELTE PER L’EUROPA LEAGUE!

Eccoci all’analisi delle probabili formazioni di Atalanta Marsiglia, attesissima partita che vale per il ritorno della semifinale di Europa League 2023-2024 e si gioca alle ore 21:00 di giovedì 9 maggio. Attesissima anche perché la situazione di partenza è buona per la Dea: al Vélodrome è finita 1-1, dunque l’Atalanta ha la grande possibilità di vincere davanti al pubblico di casa con qualunque risultato e qualificarsi per quella che sarebbe la prima finale della sua storia, rendendo ancor più eccezionale la sua stagione ma in generale il percorso di questi ultimi otto anni.

DIRETTA/ Salernitana Atalanta (risultato finale 1-2): Koopmeiners decide la sfida dell'Arechi (6 maggio 2024)

Bisogna però fare attenzione al Marsiglia, che nei due turni precedenti di Europa League ha eliminato squadre toste e ha dimostrato, in campo internazionale, di riuscire a esprimere quei valori che sono invece mancati in un campionato decisamente complicato. Tra qualche ora scopriremo quello che succederà al Gewiss Stadium, nel frattempo valutiamo quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori per la semifinale di ritorno, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Atalanta Marsiglia.

DIRETTA/ Bologna Atalanta Primavera (risultato finale 3-2) il gol di Ebone vale la salvezza! (5 maggio 2024)

ATALANTA MARSIGLIA: QUOTE E PRONOSTICO

Le quote previste dall’agenzia Snai sulla semifinale di ritorno in Europa League, in aggiunta alle probabili formazioni di Atalanta Marsiglia, danno ragione alla Dea: il segno 1 per la vittoria dell’Atalanta porta in dote una vincita che corrisponde a 1,75 volte l’importo che avrete investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna del Marsiglia ha un valore equivalente a 4,75 volte la vostra giocata. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker vi permetterebbe un guadagno che è pari a 3,85 volte la cifra che metterete sul tavolo.

Diretta/ Marsiglia Atalanta (risultato finale 1-1): pareggio che lascia tutto in bilico! (2 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MARSIGLIA

IL MODULO DI GASPERINI

Fatto salvo per gli assenti di lunga data, in Atalanta Marsiglia Gian Piero Gasperini potrà scegliere tra un’ampia rosa: rispetto alla vittoria in rimonta di Salerno ci sarà qualche modifica. Sicuramente Musso, che come sempre in Europa League prende il posto di Carnesecchi tra i pali; poi Hien che in difesa si rimette al centro, stretto tra Scalvini e Djimsiti, e dovrebbe far scalare De Roon in mezzo al campo, con l’olandese che a quel punto sostituirebbe Pasalic per fare coppia con Ederson nel settore nevralgico. Modifiche anche sulle corsie laterali: Zappacosta torna ad agire sulla destra lasciando libera la mancina per Ruggeri. Davanti invece la grande conferma è quella di Scamacca che sta attraversando uno straordinario periodo di forma, tornerà titolare Koopmeiners che si riprenderà la sua maglia sulla trequarti mentre a completare il reparto offensivo dovrebbe essere De Ketelaere, anche se il ballottaggio con Lookman resta vivo ed è anzi il più aperto in vista della semifinale di ritorno contro il Marsiglia.

GLI 11 DI GASSET

Anche stavolta l’Olympique non ha giocato in Ligue 1, perché la federazione gli ha consentito, così come al Psg, di preparare al meglio la partita internazionale: dunque nessuna necessità di turnover per Jean-Louis Gasset, che a Bergamo dovrebbe riproporre la stessa squadra che ha pareggiato in casa. Per Atalanta Marsiglia ecco allora Balerdi, Mbemba e Murillo a formare il terzetto difensivo che si piazza davanti a Pau Lopez; il modulo è infatti un 3-4-2-1 di fatto speculare a quello di Gasperini, sulle fasce laterali agiscono Clauss, che sarà impiegato a destra, e Luis Henrique che opererà invece sull’altro versante. In mezzo al campo invece ci sono Kondogbia e Veretout, che come già dicevamo in occasione del match di andata sono due tra i giocatori del Marsiglia che hanno conosciuto la nostra Serie A; alle spalle degli attaccanti agisce Harit e qui ecco il punto di domanda che però è solo tattico, visto che Ismaila Sarr può giocare sia come trequartista che da seconda punta in appoggio ad Aubameyang, anzi il Marsiglia si potrebbe anche disporre con un tridente offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MARSIGLIA: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini

MARSIGLIA (3-4-2-1): Pau Lopez; Balerdi, Mbemba, Murillo; Clauss, Kondogbia, Veretout, Luis Henrique; I. Sarr, Harit; Aubameyang. Allenatore: Jean-Louis Gasset











© RIPRODUZIONE RISERVATA