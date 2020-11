Probabili formazioni Atalanta Midtjylland/ Diretta tv: Gasperini senza Gollini

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MIDTJYLLAND: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Atalanta Midtjylland, sfida in programma solo domani sera alle ore 21.00 tra le mura del Gewiss Stadium, nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Siamo dunque più che mai impazienti di andare a conoscere le mosse di Gasperini come di Priske per questa sfida, che pure vale moltissimo per la Dea. Grazie all’ottimo successo rimediato solo pochi giorni fa con il Liverpool, la formazione nerazzurra è ancora in lizza per un pass che vale la fase finale del torneo UEFA, ma per continuare a sognare, Gasperini ha bisogno di un successo di gran peso contro i danesi. E dopo anche il KO rimediato in campionato, va detto che la partita di domani contro il Midtjylland non si annuncia poi così scontata. Pure va detto che i danesi di Priske sono fanalino di coda della classifica del girone D, con 0 vittorie a tabella. Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Atalanta Midjylland.

ATALANTA MIDTJYLLAND DIRETTA E STREAMING VIDEO CANALE 5: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo a tutti che Atalanta Midtjylland è la partita che viene trasmessa in chiaro in diretta tv: l’appuntamento per tutti è su Canale 5 con la possibilità di seguire la partita di Champions League anche in diretta streaming video, attraverso il sito Video Mediaset. Gli abbonati alla televisione satellitare invece potranno avvalersi del decoder di Sky per le immagini, e anche qui in alternativa c’è la mobilità garantita dall’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi e attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MIDTJYLLAND

LE MOSSE DI GASPERINI

Come abbiamo accennato prima, per Gasperini domani vi è solo un’opzione sul tavolo, quella della vittoria: per farlo ecco che il tecnico ha ben studiato un 3-4-1-2 ricco di titolari. Vi sono dunque ottime chance per vedere domani dal primo minuto Zapata e Ilicic chiaramente supportati dal solito Papu Gomez, per la mediana della Dea dovrebbero dunque farsi avanti anche De Roon e Freuler, mentre Gosens e Hateboer saranno le prime scelte per le corsie esterne del reparto. Poche le novità poi nella difesa della squadra bergamasca, visto che saranno ancora Toloi, Palomino e Djimsiti i titolari praticamente sicuri: pure segnaliamo che tra i pali ci sarà domani Sportiello e non già Gollini, che pure ha subito un nuovo stop solo nei giorni scorsi, nella sfida di campionato.

LE SCELTE DI PRISKE

Spazio al 4-2-3-1 invece per Priske e il suo Midjylland, dove pure saranno diverse assenze annunciate in vista di questo atteso turno per la Champions league. Questo già in difesa: senza Olsen e Dirks Riiss, saranno Cools e James i primi titolari nel reparto, mentre Scholz e Paulinho completeranno il reparto posto di fronte a Hansen, sicuro tra i pali. Per la mediana si va avanti con il duo Onyeka-Madsen, mentre sarà Sisto il primo nome per la tre quarti del club danese. In avanti pure mister Priske non pare avere grandi dubbi nel consegnare le maglie da titolari: immancabile Kaba in prima punta come sull’esterno il duo Dreyer-Mabil, con quest’ultimo pure fresco di gol contro l’Ajax nell’ultimo turno.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini

MIDJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Cools, James, Scholz, Paulinho; Onyeka, Madsen; Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba. All. Priske



