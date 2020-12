Probabili formazioni Atalanta Midtjylland/ Quote: tridente di lusso per Gasp

Le probabili formazioni di Atalanta Midtjylland ci introducono a una partita che vedrà sicuramente favoriti i padroni di casa nerazzurri nella quinta giornata del girone D di Champions League contro il fanalino di coda danese, già travolto per 0-4 all’andata in casa sua. L’Atalanta continua ad emozionare in Champions League e tutti abbiamo ancora negli occhi la magica serata di Liverpool, un successo per 0-2 ad Anfield che resterà nella storia della Dea: la qualificazione agli ottavi di finale tuttavia è ancora tutta da conquistare e di conseguenza oggi servirà tornare alla vittoria, mostrando il volto migliore dell’Atalanta e non quello ad esempio della sconfitta interna contro il Verona – anche se pure sabato sera la prestazione non era stata del tutto deludente. Partita che può avere grande importanza nell’economia del girone, andiamo allora a leggere le ultime notizie relative alle probabili formazioni di Atalanta Midtjylland.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico di Atalanta Midtjylland in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I nerazzurri sono nettamente favoriti: il segno 1 è quotato ad appena 1,20; si sale poi di parecchio già per il pareggio, perché il segno X vale 7,25 volte la posta in palio, infine in caso di segno 2 si toccherebbe quota 13,00 per chi avesse creduto nel Midtjylland.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MIDTJYLLAND

LE MOSSE DI GASPERINI

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Atalanta Midtjylland, il mister Gian Piero Gasperini dovrà schierare Sportiello in porta a causa del nuovo problema fisico per Gollini, uscito infortunato nella partita contro il Verona. Nella difesa a tre per il resto non ci attendiamo novità e dunque dovrebbe esserci spazio per il terzetto “classico” formato da Toloi, Palomino e Djimsiti. A centrocampo pesa l’incognita Gosens a sinistra, dunque quella maglia verrà assegnata solamente in extremis, non ci dovrebbero invece essere dubbi su Hateboer come esterno destro e sulla coppia centrale formata da De Roon e Freuler nel cuore della mediana della Dea. Infine anche in attacco è probabile il ricorso all’assetto più classico per l’Atalanta degli ultimi anni con il Papu Gomez, il redivivo Ilicic e come prima punta Duvan Zapata, con Muriel nei panni della prima alternativa.

LE SCELTE DI PRISKE

Sul fronte danese, le probabili formazioni di Atalanta Midtjylland ci parlano di una squadra che vuole onorare la sua presenza in Champions League anche se i numeri sono impietosi. L’allenatore Priske dovrebbe disegnare il suo Midtjylland con un modulo 4-2-3-1 che dovrebbe prevedere i seguenti titolari: Hansen in porta; difesa a quattro con Cools a destra, James e Scholz centrali e Paulinho sulla corsia di sinistra; a centrocampo potremmo invece vedere Onyeka e Madsen titolari nella coppia mediana; sulla trequarti ecco poi Dreyer, Sisto in posizione centrale e Mabil che agiranno in appoggio a Kaba, il quale dovrebbe essere la prima punta del Midtjylland questa sera a Bergamo.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini.

MIDJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Cools, James, Scholz, Paulinho; Onyeka, Madsen; Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba. All. Priske.



