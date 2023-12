PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN/ Diretta tv: De Roon arretrato in difesa (Serie A, oggi 8 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN: A CENTROCAMPO

Nelle probabili formazioni di Atalanta Milan a centrocampo bisogna tenere conto della necessità di un arretramento in difesa di De Roon a causa dell’emergenza nella retroguardia bergamasca, per cui nel cuore della mediana della Dea dovremmo vedere Koopmeiners (che non potrà quindi essere avanzato sulla trequarti) al fianco di Ederson. Il centrocampo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini si schiera naturalmente a quattro uomini nel modulo 3-4-2-1, per cui dobbiamo aggiungere che a destra Zappacosta potrebbe provare ad insidiare il favorito Hateboer, mentre a sinistra il titolare dovrebbe essere Ruggeri.

Per il Milan di Stefano Pioli ecco che in questo momento, anche in considerazione di alcune assenze, il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1 come riferimento tattico: nel cuore del centrocampo rossonero dovrebbero agire Musah e Reijnders, anche se naturalmente potrebbe avere una maglia da titolare anche Krunic, che potrebbe insidiare in particolare Musah, mentre segnaliamo che Loftus-Cheek potrebbe avanzare il proprio raggio d’azione come trequartista centrale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA A BERGAMO?

Le probabili formazioni di Atalanta Milan ci parlano di una partita molto interessante che, valida per la quindicesima giornata di Serie A 2023-2024, si gioca alle ore 18:00 di sabato 9 dicembre: un derby lombardo classico, che per la Dea è anche molto delicato visto che l’Atalanta arriva dalla sconfitta di Torino, un 3-0 netto all’Olimpico che ha fatto scivolare la squadra in ottava posizione. Per Gian Piero Gasperini dunque un momento complicato, servirà una reazione nel big match del Gewiss Stadium per evitare di allontanarsi dalle posizioni europee.

Il Milan non è troppo in salute, ma se non altro ha ripreso la marcia battendo il Frosinone a San Siro; serviva vincere e i tre punti sono arrivati, ora i rossoneri cercano conferme per avvicinare la vetta ma anche per prepararsi al meglio alla sfida di Newcastle, decisiva in Champions League. Vedremo cosa succederà in campo, intanto come sempre possiamo fare le nostre valutazioni sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando dunque a leggere insieme le probabili formazioni di Atalanta Milan.

DIRETTA ATALANTA MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN

LE SCELTE DI GASPERINI

Nelle probabili formazioni di Atalanta Milan vediamo che Gasperini ha ancora problemi in difesa: Toloi è da valutare ma potrebbe andare in panchina, dunque conferma per il trio formato da Djimsiti, Scalvini e Kolasinac a protezione di Musso mentre a destra è tornato Zappacosta, che si gioca il posto con Hateboer. Sull’altro versante ballottaggio Ruggeri-Bakker, ma il turnover Gasperini lo dovrebbe fare in Europa League; dunque, spazio all’ex della Salernitana e in mezzo al campo dovrebbe tornare titolare De Roon, che si piazzerà al fianco di Ederson. Sulla trequarti e davanti, lo stesso discorso che riguarda la partita di giovedì: Scamacca potrebbe essere recuperabile e si proverà a mandarlo in campo, in alternativa attenzione a Muriel che potrebbe essere titolare contro il Milan facendo scalare Lookman sulla trequarti, da scegliere poi il partner del nigeriano che inevitabilmente uscirebbe dal ballottaggio tra Koopmeiners e l’ex De Ketelaere, lasciando invece Pasalic a giocare contro il Rakow.

LE MOSSE DI PIOLI

Anche Pioli ovviamente ha i suoi problemi, come si evince dalle probabili formazioni di Atalanta Milan: il tecnico dei rossoneri deve pensare anche al St. James’ Park ma in difesa non può fare granchè, dunque Theo Hernandez ancora centrale con Tomori mentre Calabria agirà a destra e Florenzi sarà dirottato a sinistra, con Maignan che ovviamente andrà in porta. Il modulo potrebbe essere il 4-2-3-1, con cui Pioli ha vinto lo scudetto: Loftus-Cheek avanzerebbe sulla zona di trequarti e a centrocampo vedremmo Musah in compagnia di Reijnders, qui da valutare anche Krunic, Pobega e Adli perché tra qui e Newcastle è probabile che ci siano delle rotazioni. Così anche sulle corsie e in attacco; difficile che ci sia una seconda maglia consecutiva per Luka Jovic (pure a segno contro il Frosinone) e allora Giroud si prepara, con Okafor ai box e Rafael Leao che dovrebbe essere risparmiato in vista della Champions League è possibile che Chukwueze e Pulisic siano i due laterali sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Scalvini, Kolasinac; Hateboer, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, T. Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli











