Probabili formazioni Atalanta Milan/ Diretta tv: Pioli senza Hernandez (Serie A)

Studiamo le probabili formazioni di Atalanta Milan, una delle partite più interessanti nel panorama della 17^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020: si tratta del lunch match di domenica 22 dicembre, dunque si comincia alle ore 12:30 e la Dea va a caccia di riscatto, perché dopo la straordinaria qualificazione agli ottavi di Champions League (dove sfiderà il Valencia, incrocio tutto sommato abbordabile) ha perso inaspettatamente sul campo del Bologna, lasciando per strada punti importanti nella rincorsa al quarto posto (soprattutto considerando che Lazio e Roma hanno vinto). Urge dunque ritrovare il successo, ma il Milan non è di questo avviso: dopo due vittorie esterne consecutive i rossoneri hanno fatto un altro passo indietro non riuscendo a battere il Sassuolo a San Siro, hanno sicuramente fatto progressi rispetto alla gestione di Marco Giampaolo ma hanno ancora una classifica deficitaria. Vedremo allora come andranno le cose domenica; nel frattempo noi possiamo valutare quali possano essere le scelte dei due allenatori leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Atalanta Milan.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Milan sarà garantita da Dazn1: il canale è disponibile al numero 209 del decoder di Sky e, grazie alla sinergia tra le due emittenti, anche gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire questa partita (i clienti da più di tre anni avranno accesso al canale anche qualora non fossero abbonati Dazn). In alternativa, naturalmente, resta valida l’opzione della diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone sui quali installare la nuova piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN

LE SCELTE DI GASPERINI

Nelle probabili formazioni di Atalanta Milan assisteremo al ritorno di Alejandro Gomez, assente a Bologna ma recuperato: di conseguenza Gian Piero Gasperini lo manda in campo sulla trequarti e al suo fianco proverà il recupero in extremis di Ilicic, che al momento mettiamo soltanto in panchina. Titolare uno tra l’ex Pasalic e Malinovskyi, che possono anche fare staffetta nel secondo tempo; la prima punta sarà Muriel perché Duvan Zapata è ancora ai box. A centrocampo si dovrebbe andare con la soluzione classica del tandem De Roon-Freuler, anche se uno dei due sopra citati è sempre pronto ad arretrare la sua posizione per avere una mediana che guardi maggiormente agli inserimenti tra le linee; a sinistra confermato Gosens, a destra Hateboer sembra essere in vantaggio su Castagne e dunque dovrebbe tornare a giocare dal primo minuto. Come sempre ci sono dubbi in difesa, perché le soluzioni sono tante e tutte valide: il reparto dovrebbe essere comandato da Djimsiti con Toloi e Palomino ai lati ma, appunto, non sono da sottovalutare le opzioni Andrea Masiello e Kjaer. In porta, ovviamente, andrà Gollini.

GLI 11 DI PIOLI

Brutte notizie per Pioli, che per Atalanta Milan perde Théo Hernandez e Paquetà: entrambi sono squalificati, a centrocampo cambia comunque poco perché il brasiliano sarebbe verosimilmente andato in panchina, visto che al momento Kessie e Bonaventura (due dei tre ex in campo) sono favoriti non solo su di lui ma anche su Krunic. Allo stesso modo Bennacer parte con un vantaggio su Lucas Biglia per il ruolo di playmaker; resta da definire il ruolo di terzino sinistro, qui a giocarsela sono Calabria e Ricardo Rodriguez ma il giocatore del vivaio rossonero la dovrebbe spuntare, completando così la difesa che prevede Andrea Conti (ecco il terzo ex) come terzino destro e la coppia Musacchio-Alessio Romagnoli a protezione di Gigio Donnarumma. In attacco invece è tutto come al solito: scalpita Rafael Leao che però si deve accodare a Piatek (sempre alla ricerca del gol su azione), Suso si è ripreso di forza il posto come esterno destro mentre Calhanoglu, dall’altra parte, non è mai stato davvero in discussione anche se Rebic spera sempre di avere un’occasione per essere titolare, cosa che al momento è accaduta una sola volta.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gomez, Pasalic; Muriel

A disposizione: Sportiello, F. Rossi, A. Masiello, Ibanez, Kjaer, Castagne, E. Colley, Malinovskyi, Ilicic, Barrow, Piccoli

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: –

Indisponibili: D. Zapata

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; A. Conti, Musacchio, Al. Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu

A disposizione: Reina, An. Donnarumma, Caldara, Gabbia, Ri. Rodriguez, Borini, Lucas Biglia, Krunic, Rebic, Rafael Leao, Castillejo

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: T. Hernandez, Paquetà

Indisponibili: Duarte



© RIPRODUZIONE RISERVATA