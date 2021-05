Probabili formazioni Atalanta Milan/ Diretta tv, Romagnoli o Tomori in difesa?

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 20.45 la sfida per la 38^ giornata di Serie A tra Atalanta e Milan, di cui è tempo ora di analizzare le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse degli allenatori, per uno dei match più “caldi” di questa ultima giornata. Dopo tutto, nel derby a Bergamo i rossoneri si giocano ancora il pass che vale la Champions league 2021-22: andando a pareggiare con il Cagliari pochi giorni fa, Pioli ha perso l’occasione di chiudere la pratica e ora sarà costretto a una partita davvero tesa al Gewiss Stadium.

Contro poi un avversario feroce come è l’Atalanta: la squadra di Gasperini è già sicura del pass per la competizione UEFA, ma domani scenderà in campo desiderosa di confermare il secondo gradino del podio a fine stagione e dare soddisfazione alla voglia di rivincita, dopo la Coppa Italia persa in settimana con la Juventus. Sarà sfida davvero intensa domani a Bergamo: vediamo come i due allenatori si sono preparati l’incontro, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Atalanta Milan.

ATALANTA MILAN IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo agli appassionati che la diretta tv di Atalanta Milan verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: la partita dunque sarà un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento che dovranno accedere al loro decoder, o in alternativa potranno seguire questo match con il servizio di diretta streaming video. Il quale non comporta costi aggiuntivi, e potrà essere attivato inserendo i dati del proprio abbonamento su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone così da utilizzare l’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZONI ATALANTA MILAN

LE MOSSE DI GASPERINI

Per le probabili formazioni di Atalanta e Milan, Gasperini dovrà fare attenzione a fissare il suo 11, tenuto conto che solo in settimana i nerazzurri sono stati protagonisti in Coppa Italia: pure, vista la posta in palio, non pensiamo che il tecnico rinunci domani ai suoi titolari. Ecco che allora fissato il 3-4-2-1, ecco che dovrebbe essere posto da titolare per Toloi, Djimsiti e Romero, mentre a centrocampo rimangono irrinunciabili giocatori come Freuler De Roon: sull’esterno attenzione al ballottaggio Maehle-Hateboer, ma non dubita della maglia da titolare Gosens. In attacco sono da valutare le condizioni di Luis Muriel, che potrebbe comunque giocarsi la maglia con Ilicic: Pessina insidia poi Malinovsky dal primo minuto, mentre Zapata è titolare sicuro in punta.

LE SCELTE DI PIOLI

Spazio al 4-2-3-1 per i rossoneri, che con tutta probabilità dovranno a cosa fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, alle prese con un fastidio al ginocchio. Senza lo svedese toccherà a Ante Rebic. a fare da prima punta, con Saelemaekers e Calhanoglu adibiti al fianco: senza il turco, dovrebbe essere spazio per Brahim Diaz sulla linea della trequarti (ma non sono da escludere novità, anche dal primo minuto). Per il centrocampo è da valutare il ballottaggio tra Bennacer e Krunic, per la maglia disponibile al fianco del solito Kessie: in difesa scalpita in cerca di spazio capitan Romagnoli (per cui è dubbio il futuro in rossonero). Altrimenti avremo Tomori e Kjaer al centro, con Calabria e Theo Hernandez sicuri sull’esterno dello schieramento.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Muriel, Malinovsky; Zapata All. Gasperini

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T Hernandez; Kessiè, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic All. Pioli.



