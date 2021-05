Probabili Formazioni Atalanta Milan/ Quote, Muriel dal primo minuto a Bergamo?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Atalanta Milan, atteso incontro della 38^ giornata della Serie A, in programma a Bergamo al Gewiss Stadium alle ore 20.45. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Gasperini come di Pioli per il derby lombardo che mette in palio gli ultimi tre punti validi per un pass alla Champions league 2021-22. Dopo aver superato anche il Genoa con un pirotecnico 4-3 nel penultimo turno di campionato, i bergamaschi sono sicuri di aver accesso alla prossima manifestazione UEFA, ma pure saranno in campo questa sera desiderosi di fare bottino pieno e confermare il prestigioso secondo posto nella classifica finale di campionato.

Non meno motivati ovviamente i rossoneri di Pioli, che pur dalla terza posizione con 76 punti ancora non possono dirsi sicuri della qualificazione in Champions league. Il Milan infatti non ha saputo chiudere la pratica solo pochi giorni fa col Cagliari e ora rischia il tutto per tutto negli ultimi 90 minuti di stagione. Servirà una partita perfetta per il Diavolo, ma anche la Dea non sarà da meno: vediamo quali saranno le mosse per le probabili formazioni dell’incontro.

QUOTE E PRONOSTICO

Non è facile fissare un pronostico netto per il derby lombardo, ma pure il portale di scommesse Snai, assegna ai rossoneri il suo favore. Per l’1×2 del match vediamo infatti che il successo del Milan è stato dato a 2.35, contro l’appena più elevato 2.50 segnato per la vittoria dell’Atalanta: il pareggio vale 3.90 la posta in palio.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN

LE MOSSE DI GASPERINI

Per disegnare le probabili formazioni di Atalanta e Milan, Gasperini è tentato da alcuni ballottaggi, tenuto conto che molto big sono stanchi dopo aver disputato la finale di Coppa Italia contro la Juventus lo scorso mercoledì: pure il tecnico dovrebbe ancora puntare sui soliti titolari, almeno al via. Fissato il 3-4-2-1, ecco che avremo ancora Toloi, Romero e Djimsiti in difesa, con Palomino possibile jolly dalla panchina, utilizzabile anche a centrocampo: qui però dovrebbero trovare maglia da titolare subito Freuler e De Roon, come anche Gosens e Hateboer. Per l’attacco rimane da valutare un acciaccato Luis Muriel, che rischia di perdere la maglia in favore di Ilicic: Malinovski e Zapata completeranno il reparto.

LE SCELTE DI PIOLI

Sono (pochi) punti di domanda anche nella metà campo dei rossoneri, dove Pioli in primis è in dubbio nel consegnare la maglia da titolare a Romagnoli o Tomori in difesa. In ogni caso al centro non mancherà questa sera a Bergamo Kjaer, mentre toccherà a Calabria e Theo Hernandez coprire le corsie esterne. Per il centrocampo via libera per il duo Kessiè-Bennacer, anche se Tonali è tornato a disposizione e Krunic è sempre pronto: potrebbe poi toccare ancora a Brahim Diaz collocarsi sulla linea della trequarti. In tal caso Calhanoglu si sposterà sull’esterno del reparto offensivo e farà coppia con Saelemaekers, sempre sostanzioso in campo: senza Ibrahimovic avremo Ante Rebic in prima punta.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Toloi; Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer; Muriel, Malinovski; Zapata All. Gasperini

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T Hernandez; Kessiè, Bennacer: Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic All. Pioli.

