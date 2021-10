Probabili formazioni Atalanta Milan/ Quote, Muriel scalpita per una maglia (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN: CHI GIOCA A BERGAMO?

Analizziamo le probabili formazioni di Atalanta Milan, il big match nella 7^ giornata di Serie A 2021-2022: si gioca alle ore 20:45 di domenica 3 ottobre, ed è il rematch della partita con cui l’anno scorso i rossoneri erano tornati in Champions League dopo 7 stagioni, vincendo qui al Gewiss Stadium. Sono passati alcuni mesi, nel frattempo il progetto di Stefano Pioli è sempre più solido come dimostrato da 16 punti in 6 giornate, ma anche da due ottime prestazioni in Champions League pur se poi sono sempre arrivate brucianti sconfitte, che hanno complicato i progetti di qualificazione agli ottavi.

L’Atalanta è forse partita con il freno a mano tirato, ma sta riprendendo quota: al netto della vittoria di mercoledì contro lo Young Boys abbiamo il bel 2-2 di San Siro contro l’Inter, che ci ha detto come la banda di Gian Piero Gasperini possa ripetere le imprese degli anni passati. Per il momento possiamo metterci in trepidante attesa di questa partita che sulla carta promette tanto spettacolo; il calcio d’inizio sarà tra poche ore, intanto valutiamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Gewiss Stadium, leggendo insieme le probabili formazioni di Atalanta Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Atalanta Milan: la previsione di questo bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,15 volte l’importo investito, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote una vincita corrispondente a 3,50 volte la puntata mentre con il segno 2, su cui puntare per il successo degli ospiti, andreste a intascare una somma equivalente a 3,20 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN

I DUBBI DI GASPERINI

Gasperini ha perso Gosens, tegola pesante non solo in vista di Atalanta Milan: la sosta per le nazionali potrebbe aiutare a fargli perdere meno partite, intanto per questa sera la Dea si dovrebbe disporre con Maehle e Zappacosta come esterni (tecnicamente l’ex Genoa a sinistra), per il resto in difesa da monitorare Palomino con la linea Toloi-Demiral-Djimsiti favorita per coprire Musso. Sulla trequarti sembrano definite le gerarchie: Pessina e Malinovskyi in questo momento non hanno rivali (ma attenzione sempre a Ilicic), in mezzo De Roon e Freuler rischiano sulla pressione di Pasalic, che è un ex della partita, e forse anche di Koopmeiners che in questa partita potrebbe avere spazio come titolare. In attacco c’è Duvan Zapata, ma attenzione: Muriel ha recuperato dal problema fisico che lo teneva fuori da tempo, dunque si candida anche se probabilmente non avrà una maglia da titolare lo potremo vedere nel secondo tempo, e sappiamo quanto il colombiano sia letale in uscita dalla panchina.

GLI 11 DI PIOLI

Sempre senza Ibrahimovic, Pioli rischia di perdere anche Brahim Diaz per Atalanta Milan: qualora il trequartista spagnolo non dovesse farcela, potremmo avere Giroud al centro dell’attacco con Rebic un passo indietro e la conferma di Rafael Leao e Saelemaekers, ma occhio a Daniel Maldini in gol nella partita precedente e poi a Junior Messias, che finora ha avuto poco spazio per esprimersi. Ad ogni modo il Milan ha le sue certezze in questo avvio di stagione, una di queste risponde al nome di Tonali che tornerà titolare per fare coppia con il grande ex Kessié in mezzo al campo; in difesa ha recuperato Calabria (mentre Florenzi starà fermo almeno un mese), sulla sinistra agirà come sempre Theo Hernandez mentre Kjaer finalmente può tornare in campo e sarebbe titolare con Tomori (in alternativa, naturalmente è pronto Alessio Romagnoli), i due saranno schierati a protezione del portiere Maignan.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Pessina; D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli



