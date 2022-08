Probabili formazioni Atalanta Milan/ Quote: Tonali per il recupero (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Le probabili formazioni di Atalanta Milan ci presentano il grande derby lombardo di questa sera a Bergamo per la seconda giornata di Serie A. Match intrigante che negli ultimi anni ha spesso sorriso alle squadre in trasferta, dunque il Diavolo spera che si confermi questa tendenza. L’Atalanta, chiamata ad una stagione certamente non semplice per tanti fattori, ha comunque aperto vincendo sul campo della Sampdoria; tre punti importanti soprattutto a livello psicologico, ma ora arriva la sfida ai campioni d’Italia e naturalmente i nerazzurri puntano a “riconquistare” il Gewiss Stadium.

Il Milan invece ha iniziato la difesa dello scudetto con un bel successo 4-2 interno all’Udinese; qualche problema difensivo a dire il vero per i rossoneri di Stefano Pioli, che però alla lunga hanno imposto la superiorità di chi indossa sul petto lo scudetto. Vedremo allora quali saranno le possibili mosse operate dai due allenatori, analizzando nel dettaglio le ultime notizie circa le probabili formazioni di Atalanta Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Atalanta Milan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede un quadro decisamente incerto: il segno 1 infatti è quotato a 2,75, mentre il segno 2 varrebbe 2,50 volte la posta in palio. Di certo sarebbe più remunerativo il pareggio, perché il segno X è quotato a 3,45 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN

LE SCELTE DI GASPERINI

Qualche dubbio per Gian Piero Gasperini nelle probabili formazioni di Atalanta Milan, ma con buone notizie: sembra infatti essere rientrato l’allarme per Koopmeiners, che andrebbe a giocare nel ruolo di mediano, affiancando De Roon. In difesa, sempre fuori Palomino, l’Atalanta schiererebbe ancora Okoli come centrale di riferimento, poi Toloi e Djimsiti; in porta ovviamente Musso. Sulle corsie esterne si va per la conferma di quanto visto a Genova, dunque il ritrovato Hateboer a destra con Maehle, a caccia di riscatto dopo una stagione poco brillante, sull’altro versante; il modulo poi potrebbe prevedere due trequartisti a supporto di un attaccante, e allora ecco Muriel al fianco di Pasalic con Duvan Zapata da prima punta, anche se naturalmente potrebbe essere pure un 3-4-1-2 con i colombiani sulla stessa linea.

LE MOSSE DI PIOLI

Stefano Pioli dovrebbe puntare per le probabili formazioni di Atalanta Milan sulla “vecchia” guardia: non c’è ancora spazio per Adli e soprattutto De Ketelaere, caso mai il recupero di Tonali fa ben sperare. L’ex Brescia corre per un posto da titolare insieme a Bennacer. Per il resto, la squadra che l’anno scorso ha vinto lo scudetto: in porta c’è Maignan, davanti a lui la coppia centrale di difesa viene formata da Kalulu e Tomori mentre a destra agisce Calabria, con Theo Hernandez a sinistra. Sulla trequarti, fiducia a Junior Messias: l’ex Crotone ha qualche metro di vantaggio su Saelemaekers, con Brahim Diaz che si prenderebbe la maglia al centro della linea e Rafael Leao, in ritardo di condizione, a sinistra. Come centravanti ecco Rebic, aspettando ovviamente di rivedere Ibrahimovic e il miglior Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Muriel; D. Zapata. All. Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Rebic. All. Pioli.











