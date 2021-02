Probabili formazioni Atalanta Napoli/ Diretta tv: ancora molti dubbi

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Atalanta Napoli ci presentano la semifinale di ritorno della Coppa Italia che andrà in scena domani sera alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo: si ripartirà dal pareggio per 0-0 maturato una settimana fa nella partita d’andata in Campania, un risultato che lascia aperto ogni possibile scenario per la qualificazione. Di certo però le formazioni di Atalanta e Napoli dovranno riscattare le amarezze dell’ultima giornata di campionato, nella quale la Dea nerazzurra si è fatta rimontare dal Torino sul pareggio per 3-3 dopo essere stata in vantaggio di ben tre gol, mentre il Napoli ha fatto ancora peggio con una sconfitta sul campo del Genoa che ha aumentato ancora di più le voci sul futuro in panchina di Gennaro Gattuso. Domani sera dunque ci sarà davvero tanto in palio: avviciniamoci allora alla partita leggendo insieme le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Atalanta Napoli.

ATALANTA NAPOLI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle modalità per seguire Atalanta Napoli in diretta tv: l’appuntamento sarà in chiaro per tutti su Rai Uno, di conseguenza ci sarà anche la possibilità di avvalersi gratuitamente della diretta streaming video che sarà fornita tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play.

Nelle probabili formazioni di Atalanta Napoli, resta ancora incertezza per Gian Piero Gasperini su Hateboer e Maehle. Se i due non ce la dovessero fare, il compito di presidiare la fascia destra destra della Dea sarà ancora per il giovanissimo Ruggeri, fermo restando che naturalmente a sinistra l’esterno sarà il sempre prolifico Gosens. Sarà come al solito il 3-4-2-1 il modulo scelto dal tecnico dell’Atalanta, che non ha alcuna intenzione di snaturare la squadra per una occasione così importante per i nerazzurri orobici. Davanti a Gollini di conseguenza dovrebbero esserci Toloi, Djimsiti e Romero per comporre la difesa a tre. A centrocampo giocherà la coppia titolare con De Roon e Freuler che dovranno difendere e far ripartire velocemente il gico della Dea, mentre abbiamo visto che sulla fascia tutto dipenderà dal bollettino medico. Davanti dovrebbe partire da titolare Zapata, ma con il connazionale Muriel pronto a subentrare. Dietro alla prima punta agirà la coppia ormai titolare, cioè quella composta da Pessina e Ilicic.

Sul fronte partenopeo delle probabili formazioni di Atalanta Napoli, ricordiamo che Gennaro Gattuso dovrà fare ancora a meno di Ghoulam e Koulibaly, positivi al Covid-19. Dovrebbero essere fuori causa anche Mertens e Fabian Ruiz, così come Manolas che tuttavia almeno proverà fino all’ultimo di giocare questa importantissima sfida di Coppa Italia. Tenuto conto di tutte queste particolari situazioni, i partenopei scenderanno in campo con il consueto modulo 4-2-3-1, con Osimhen che tornerà al centro dell’attacco del Napoli. In difesa ci sarà invece la coppia Rrahmani-Maksimovic, che dovranno sopperire all’emergenza relativa ai centrali titolari, mentre i due terzini titolari dovrebbero essere Di Lorenzo a destra e forse Hysaj a sinistra. A centrocampo ci sarà Bakayoko con uno tra Demme e Elmas, con il primo che appare leggermente favorito. Dietro all’unica punta Osimhen infine agiranno Insigne e Lozano ai lati, con Zielinski in posizione da trequartista centrale.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Pessina; Zapata All. Gasperini.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.



