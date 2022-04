Probabili formazioni Atalanta Napoli/ Diretta tv, Spalletti con tanti dubbi (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI: CHI GIOCA A BERGAMO?

Le probabili formazioni di Atalanta Napoli ci introducono alla partita che si gioca alle ore 15:00 di domenica 3 aprile, ed è valida per la 31^ giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Un big match tra due squadre che hanno obiettivi diversi: la Dea, che deve ancora recuperare una partita, sta cercando di colmare il margine che la separa dal quarto posto volendo tornare in Champions League e, aspettando l’impegno nei quarti di Europa League – competizione che può vincere, tornando così nell’Europa principale – ha vinto sul campo del Bologna prima della sosta, tornando a correre dopo un periodo difficile.

Il Napoli invece ha battuto l’Udinese in casa, confermandosi al secondo posto in classifica: per i partenopei continua dunque l’inseguimento al Milan e allo scudetto, la sanguinosa sconfitta interna contro i rossoneri potrebbe fare la differenza ma per il momento la squadra di Luciano Spalletti giustamente ci crede, perché i punti da recuperare sono appena 3. Aspettando dunque che la partita del Gewiss Stadium si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa le scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Atalanta Napoli.

DIRETTA ATALANTA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Napoli non sarà disponibile: vista la fascia oraria, la partita valida per la 31^ giornata di Serie A non andrà in onda sui canali della nostra televisione. Per assistere alle immagini bisognerà quindi aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma DAZN, che quest’anno fornisce tutte le gare del campionato di calcio; sarà naturalmente una visione in diretta streaming video, per la quale dovrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure di una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

LE SCELTE DI GASPERINI

Buone notizie per Gian Piero Gasperini, che in Atalanta Napoli potrà disporre di Aleksey Miranchuk e soprattutto Boga, che potrebbe anche giocare titolare da centravanti tattico: in questo caso rimarrebbe fuori Muriel (il ballottaggio è aperto) con Duvan Zapata ancora ai box. Alle spalle della prima punta i favoriti sembrano essere Koopmeiners, che sta trovando buona continuità in questa parte della stagione, e Malinovskyi anche se ovviamente Pessina e Pasalic sono opzioni concrete; con uno dei due sulla trequarti lo stesso Koopmeiners potrebbe essere impiegato a centrocampo, anche se nella zona mediana sono ovviamente Freuler e De Roon a essere in vantaggio sulla concorrenza. Per quanto riguarda gli esterni, Hateboer e Zappacosta dovrebbero essere preferiti a Maehle e Giuseppe Pezzella, o meglio quasi certamente il secondo sarà titolare a sinistra; poi difesa con Palomino, Demiral e Djimsiti che si piazzeranno a protezione del portiere Musso.

I DUBBI DI SPALLETTI

Qualche dubbio in più per Atalanta Napoli ce l’ha Spalletti, o meglio l’allenatore dei partenopei deve rinunciare a Rrahmani e Osimhen che sono squalificati, e ha Zielinski e Mario Rui acciaccati. In difesa toccherà a Juan Jesus al fianco di Koulibaly (difficile vedere Tuanzebe), ma sarà out anche Di Lorenzo e quindi dovrà essere Malcuit a venire impiegato come terzino destro, con Mario Rui che stringerà i denti sull’altro versante. In porta ovviamente Ospina, a centrocampo potrebbe rimanere fuori Zambo Anguissa a vantaggio di Lobotka con la conferma di Fabian Ruiz in qualità di resta; da capire la composizione della trequarti, in attacco ci sarà Mertens senza ombra di dubbio perché anche Petagna è fuori dai giochi, ma nella linea a tre in caso di indisponibilità di Zielinski toccherà a Elmas, che si piazzerà centrale con Politano e Lorenzo Insigne sulle corsie. L’alternativa è quella di utilizzare Politano e Lozano insieme, ma appare un azzardo essendo entrambi esterni; si vedrà.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. Allenatore: Luciano Spalletti











