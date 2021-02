Probabili formazioni Atalanta Napoli/ Diretta tv: troppi assenti per Gattuso!

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Atalanta e Napoli, big match della 23^ giornata della Serie A che pure si accenderà solo domani sera alle ore 18.00 a Bergamo. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Gasperini come di Gattuso per una delle sfide più prestigiose del calendario. Da una parte ecco infatti una Dea in buona forma, di nuovo in campo dopo il successo recuperato in Sardegna e dove pure la rosa è praticamente al completo (mancherà solo Hateboer). Non così il Napoli di Gattuso, impegnato in settimana in un complicato turno di Europa league: in casa degli azzurri è ancora emergenza infortuni e anche domani il tecnico calabrese potrebbe contare almeno 7-8 giocatori indisponibili. Non sarà dunque sfida facile per i partenopei. Andiamo a controllare da vicino mosse e dubbi per le probabili formazioni di Atalanta Napoli.

ATALANTA NAPOLI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Atalanta Napoli sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse dalla televisione satellitare. Gli abbonati Sky avranno di conseguenza a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

LE MOSSE DI GASPERINI

Come abbiamo accennato prima, per il big match della 23^ giornata, Gasperini avrà a disposizione una rosa quasi al completo: il tecnico riabbraccerà che Toloi dopo la squalifica e certo il giocatore sarà titolare nella difesa a tre, composta anche da Djimsiti e Romero. Per la mediana posta a 4 ecco che pure sarà di nuovo spazio per Freuler e De Roon, mentre sull’esterno sono sicuri della maglia da titolare Gosens e Maehle. È poi nell’attacco del classico 3-4-2-1 nerazzurro che si accendono gli unici ballottaggi per Gasperini, per le probabili formazioni di Atalanta e Napoli. Vediamo infatti che già in prima punta è dubbio tra Muriel e Zapata per la titolarità, mentre per le due maglie di esterno è lotta a cinque tra Ilicic, Pessina, Malinovski, Miranchuck e Pasalic.

LE SCELTE DI GATTUSO

E’ invece piena emergenza assenti per Gennaro Gattuso, che potrebbe avere non pochi grattacapi per segnare le sue probabili formazioni di Atalanta e Napoli: tenuto poi conto che in settimana i campani sono scesi in campo in Spagna. Pure fissato il 4-2-3-1, ecco che domani sera dovremmo rivedere Victor Osimhen in prima punta (Mertens e Petagna sono out), con Insigne e Politano titolari obbligati sull’esterno: per la trequarti è spazio per Zielinski. Nel centrocampo a due dovrebbero poi farsi vedere dal primo minuto Bakayoko e Fabian Ruiz, ma già quest’ultimo rimane in dubbio con Elmas. Mosse obbligate poi in difesa, visto le assenze annunciate di Ghoulam, Manolas, Koulibaly e Ospina: tra i pali si collocherà Meret, e davanti al numero 1 sarà spazio per Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina, Ilicic; Muriel All. Gasperini

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, F Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen All. Gattuso



