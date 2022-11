Probabili formazioni Atalanta Napoli/ Diretta tv, Zapata favorito su Muriel (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI: CHI GIOCA A BERGAMO?

Con le probabili formazioni di Atalanta Napoli ci avviciniamo alla sfida di cartello nel programma della 13^ giornata di Serie A 2022-2023: si va in campo alle ore 18:00 di sabato 5 novembre, ed è questo l’incrocio tra le prime due squadre in classifica. Il Napoli, che martedì ha perso la sua imbattibilità in Champions League ma ha comunque blindato il primo posto nel girone, arriva da otto vittorie consecutive in Serie A e ha 5 punti di vantaggio sulla Dea: un dato importante, perché negli ultimi anni è successo ben poche volte e con un successo al Gewiss Stadium ci sarebbe una fuga vera e propria, al netto delle altre rivali.

L’Atalanta invece è tornata a correre nell’ultimo turno, vincendo sul campo dell’Empoli: in questo modo la Dea si è ripresa dalla sconfitta interna contro la Lazio, un duro colpo in una sfida diretta che aveva anche rappresentato il primo ko della stagione. Sarà interessantissimo valutare quello che succederà a Bergamo domani pomeriggio; mentre aspettiamo che arrivi il momento di giocare la partita, facciamo la nostra consueta analisi sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Atalanta Napoli tra dubbi e certezze.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

I DUBBI DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini ha recuperato quasi tutti per Atalanta Napoli: c’è anche l’ex Duvan Zapata, che potrebbe vincere il ballottaggio colombiano con Muriel (tornato dalla squalifica) e fa sedere in panchina il giovane Hojlund, prendendosi la maglia da centravanti. Alle sue spalle sicuro del posto Lookman che continua a stupire, poi tra Ederson e Pasalic uno dei due opererà sulla trequarti lasciando all’altro il compito di agire a centrocampo, per sopperire all’assenza di De Roon. In mezzo ci sarà chiaramente Koopmeiners, che deve riscattarsi dopo il rigore sbagliato al Castellani; sulle corsie laterali il testa a testa è per la sinistra e riguarda Soppy e Maehle, con l’ex Udinese che sembra essere in vantaggio. A destra invece pochi dubbi sulla presenza di Hateboer; davanti a Musso resta fuori Palomino, dunque Gasperini per la sua difesa dovrebbe puntare su Demiral in posizione centrale con Toloi e Djimsiti ai lati del turco, in porta già domenica scorsa è tornato a disposizione Musso.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Per Atalanta Napoli Luciano Spalletti cambia rispetto a Liverpool: in difesa è sempre indisponibile Rrahmani ma a fare coppia centrale con Kim Min-Jae (ovviamente davanti a Meret) si rivede Juan Jesus che spinge Ostigard in panchina, allo stesso modo sulla sinistra rientra titolare Mario Rui che sostituisce Mathias Olivera. Invariato il terzino destro che sarà naturalmente Di Lorenzo; a centrocampo confermati due dei giocatori che sono stati impiegati ad Anfield, vale a dire Lobotka in cabina di regia e Zambo Anguissa che si prende la maglia di mezzala sul centrodestra. Sull’altro versante del campo ecco Zielinski, dunque Ndombélé torna in panchina; nel tridente invece stuzzica l’idea di puntare su Raspadori dal primo minuto, ma il titolare nelle gerarchie di Spalletti è comunque Osimhen e dunque sarà il nigeriano ad agire come prima punta. Pochi dubbi sulla presenza di Kvaratskhelia dal primo minuto, a completare il reparto offensivo dovrebbe essere Lozano che è favorito su Politano.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Lookman; D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti











