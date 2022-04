Probabili formazioni Atalanta Napoli/ Quote, c’è Mertens come prima punta (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI: CHI GIOCA A BERGAMO?

Andiamo a leggere le probabili formazioni di Atalanta Napoli: la partita del Gewiss Stadium si gioca alle ore 15:00 di domenica 3 aprile ed è valida per la 31^ giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Ne rappresenta uno dei piatti forti: la Dea, tornata a vincere appena prima della sosta con il colpo allo stadio Dall’Ara, insegue sempre il quarto posto e punta anche sul match da recuperare per tornare sotto la Juventus, che spera possa rallentare nel derby d’Italia a patto però che la squadra di Gian Piero Gasperini ritrovi quella vitalità che ultimamente sembra aver perso, al netto degli infortuni.

Il Napoli invece si trova a 3 punti dal Milan, ovviamente crede fermamente nello scudetto e sa di poter restare in corsa fino all’ultimo, ma deve trovare la costanza giusta nel suo rendimento e oggi dovrà anche fare a meno di Osimhen, che ha risolto le ultime due partite e la cui assenza rischia di essere particolarmente pesante. Aspettando quindi che la partita si giochi, proviamo ora a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Gewiss Stadium, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Atalanta Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo uno sguardo alle quote che l’agenzia Snai ha previsto per Atalanta Napoli. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una cifra che ammonta a 2,40 volte quanto messo sul piatto; siamo invece ad un valore di 3,15 volte la vostra giocata per il segno X che regola l’eventualità del pareggio, il segno 2 è quello su cui puntare per il successo della formazione ospite e, in questo caso, il bookmaker vi premierebbe con una vincita equivalente a 3,10 volte l’importo che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

LE SCELTE DI GASPERINI

Per Atalanta Napoli ovviamente Gasperini punta sul consueto 3-4-2-1: ancora ai box Rafa Toloi così come Duvan Zapata, ha invece recuperato Boga che potrebbe essere una soluzione alternativa non solo sulla trequarti, ma anche come prima punta tattica (ruolo che ha già ricoperto nella Dea) dando fiato a Muriel. Da vedere allora se in panchina finirà il brasiliano oppure uno tra Malinovskyi e Koopmeiners, che per la trequarti sono insidiati anche da Pessina e Pasalic: al pari dell’olandese, questi due possono anche giocare in mezzo al campo e dunque tecnicamente le soluzioni alternative per l’Atalanta sono davvero tante, senza considerare che ovviamente i favoriti per guidare la mediana restano De Roon e Freuler. Sulle corsie laterali Hateboer parte favorito su Maehle, mentre ci sono pochi dubbi circa la titolarità di Zappacosta a sinistra; in porta giocherà Musso, mentre in difesa le scelte sono obbligate con la presenza di Demiral, Djimsiti e Palomino anche se nell’ultima partita di Serie A si è rivisto il giovane Scalvini, che potrebbe avere un’altra occasione.

I DUBBI DI SPALLETTI

Il Napoli di Luciano Spalletti gioca con il 4-2-3-1: senza Osimhen il tecnico toscano dovrà affidarsi a Mertens come prima punta, è fuori dai giochi anche l’infortunato Petagna e quindi, a meno che ci si inventi Lozano come finto centravanti, o magari Lorenzo Insigne (il che è sempre possibile), toccherà al belga che sarà supportato alle spalle dallo stesso Insigne, da Politano e da Zielinski sempre che il polacco abbia del tutto recuperato la condizione (ma dovrebbe farcela), in alternativa è pronto Elmas lui pure reduce dalla finale dei playoff per i Mondiali che, a differenza di Zielinski che in Qatar ci andrà, ha perso con la sua Macedonia del Nord dopo il colpo di Palermo (ma lui era squalificato in semifinale). A centrocampo si va verso l’esclusione di Zambo Anguissa: in questo momento sembra essere più in condizione Lobotka, avrà quindi una maglia lo slovacco che giocherà nella cerniera davanti alla difesa con Fabian Ruiz, che ha recuperato. Nel reparto arretrato ci sono due defezioni importanti: Di Lorenzo infortunato (ha dovuto anche rinunciare alla nazionale) e Rrahmani squalificato, di conseguenza Malcuit dovrebbe essere il terzino destro (con Mario Rui a sinistra) e Juan Jesus giocherà al centro in coppia con Koulibaly, per la porta Ospina resta favorito su Meret.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. Allenatore: Luciano Spalletti











