Probabili formazioni Atalanta Napoli/ Quote: Scamacca-Raspadori, che duello! (Serie A, 25 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI: IL DUELLO

Molti duelli potrebbero catturare la nostra attenzione nelle probabili formazioni di Atalanta Napoli, scegliamo di mettere a confronto Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori, accomunati da un passato al Sassuolo e da un futuro che potrebbe vederli (speriamo) protagonisti assoluti pure con la Nazionale italiana. Scamacca è rientrato in Italia quest’estate e ha scelto l’Atalanta, purtroppo ha già avuto qualche problema fisico ma è comunque riuscito a segnare cinque gol in nove presenze in campionato, oltre al gol contro l’Inghilterra segnato con gli Azzurri, confermando quindi di poter essere un attaccante molto utile sia per Gasperini sia per Spalletti.

Diretta/ Atalanta Napoli (risultato 0-0) streaming video tv: c'è De Ketelaere! (Serie A, 25 novembre 2023)

Caratteristiche differenti per Giacomo Raspadori, che però ha saputo sostituire benissimo Osimhen in queste settimane, i numeri stagionali ci parlano per l’attaccante del Napoli di tre gol in campionato, uno in Champions League e uno in Nazionale, la media è eccellente se si considera che fino all’infortunio del nigeriano gli era toccato un ruolo da riserva, chissà cosa succederà quando Osimhen tornerà a pieno regime. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Atalanta Inter Primavera (risultato finale 1-1): la Dea pareggia al minuto 89! (25 novembre 2023)

GLI ASSENTI

Gli assenti saranno purtroppo una variabile significativa per le probabili formazioni di Atalanta Napoli. Per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini spicca la pesante squalifica di De Roon, mentre in infermeria abbiamo Palomino per una lesione muscolare alla gamba e il nuovo acquisto Tourè, praticamente mai visto in azione per la rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro, oltre a Toloi a causa dei postumi distrattivi con interessamento muscolo fasciale del gemello mediale della gamba destra; infine, sono da monitorare le condizioni di due acciaccati, cioè Koopmeiners per un affaticamento muscolare e Ruggeri per un fastidio alla caviglia.

Probabili formazioni Atalanta Napoli/ Diretta tv: Pasalic o De Ketelaere? (Serie A, 24 novembre 2023)

Quanto agli ospiti del Napoli, attenzione soprattutto a Mario Rui, che ha subito una lesione di medio grado all’adduttore sinistro, mentre sta recuperando ma resta ancora acciaccato Osimhen, reduce da una lesione muscolare di medio grado al bicipite femorale destro. Il grande rientro di mister Walter Mazzarri poi deve fare i conti con una contusione alla caviglia per Lindstrom e infine anche con un malessere per Zielinski, che non è infortunato ma ha una infiammazione alla gola. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Atalanta Napoli per avvicinarci alla grande partita di stasera a Bergamo, sicuramente la sfida principale del sabato per la 13^ giornata di Serie A 2023-2024. L’Atalanta è in piena corsa per un posto nella prossima Champions League e guida il girone in Europa League, quindi il bilancio complessivo della stagione della Dea è certamente più che positivo, anche se in campionato è arrivato un solo punto nelle ultime due giornate, con il pareggio di Udine per di più conquistato in extremis, tuttavia Gian Piero Gasperini può ancora sognare in grande e certamente la partita di oggi potrebbe essere molto utile per cogliere gli orizzonti nerazzurri in questa stagione.

Il focus è però ancora più puntato sui partenopei, che dopo la sconfitta interna contro l’Empoli hanno cambiato allenatore: l’avventura di Rudi Garcia a Napoli non è mai decollata e così l’esonero del francese ha portato al ritorno di Walter Mazzarri dopo 10 anni, con il tecnico livornese che è stato preferito a Igor Tudor e ora deve subito rilanciare il Napoli, atteso da un tris micidiale che proseguirà con le partite contro Real Madrid e Inter nei prossimi otto giorni. Tutto questo premesso, adesso scopriamo insieme quali mosse potrebbero operare i due allenatori leggendo le probabili formazioni di Atalanta Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Atalanta Napoli secondo le quote dell’agenzia Snai. L’incertezza è grande, tanto che clamorosamente sia il segno 1 sia il segno 2 sono offerti esattamente alla stessa quota di 2,65. L’ipotesi più remunerativa sarebbe quindi quella di un pareggio, perché il segno X è quotato a 3,25 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

LE SCELTE DI GASPERINI

Continuano i problemi in difesa per Gian Piero Gasperini, che nelle probabili formazioni di Atalanta Napoli non avrà Palomino e Toloi: le opzioni sono dunque l’inserimento di Kolasinac con Scalvini e Djimsiti o arretrare Hateboer nel terzetto davanti al portiere Musso, che dovrebbe essere favorito su Carnesecchi. Nel modulo nerazzurro 3-4-2-1 ecco poi i due esterni, che saranno Zappacosta a destra e Ruggeri sull’altro versante; in mezzo, in assenza dello squalificato De Roon, sarà Koopmeiners a giocare al fianco di Ederson e questo libera una maglia sulla trequarti, che dovrebbe andare a Pasalic. Ecco poi Lookman, più portato ad avanzare per fare reparto con la prima punta che dovrebbe essere Scamacca, nettamente in vantaggio su Muriel.

LE MOSSE DI MAZZARRI

Almeno per il momento, Walter Mazzarri dovrebbe confermare il 4-3-3 e dunque nelle probabili formazioni di Atalanta Napoli non ci aspettiamo stravolgimenti riguardo il modulo. I partenopei resteranno gli stessi: per Osimhen il suo rientro è vicino, ma resta il ballottaggio Raspadori-Simeone con l’ex Sassuolo favorito, ai suoi lati dovrebbero agire Politano e Kvaratskhelia. Il centrocampo vedrà Lobotka, che dovrebbe aver recuperato, come regista affiancato dai soliti Zambo Anguissa e Zielinski. In difesa poi la coppia centrale sarà confermata con Rrahmani al fianco di Natan, poi capitan Di Lorenzo terzino destro, mentre a sinistra Mario Rui è acciaccato e quindi spazio a Mathias Olivera, infine l’ex Gollini prenderà il posto di Meret, a sua volta non al top.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; Scamacca. All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA