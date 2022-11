Probabili formazioni Atalanta Napoli/ Quote, Osimhen si prende la maglia (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI: CHI GIOCA A BERGAMO?

Le probabili formazioni di Atalanta Napoli ci avvicinano ancor più alla grande sfida del Gewiss Stadium per la 13^ giornata di Serie A 2022-2023: alle ore 18:00 di sabato 5 novembre si affrontano le prime due squadre della classifica, partenopei al comando con 32 punti e Dea staccata di 5 lunghezze, e che dopo aver perso per la prima volta contro la Lazio (in casa) si è rifatta immediatamente andando a vincere a Empoli, e confermando quanto di buono Gian Piero Gasperini sta facendo anche nel corso di una stagione che potrebbe essere quella del riscatto, dopo un’annata che invece aveva per la prima volta mostrato una flessione nel ciclo.

Del Napoli si è detto ampiamente tutto: una squadra dominante, che ha rifilato una goleada anche al Sassuolo e che ha superato in carrozza un girone di Champions League nel quale erano presenti Liverpool e Ajax. Otto vittorie consecutive in Serie A, una macchina da gol con individualità straordinarie, da vedere chiaramente se si reggerà questo ritmo fino al termine ma in questo momento abbiamo la candidata numero uno allo scudetto, e che può stupire in Europa. Intanto vedremo quello che succederà a Bergamo; aspettando che la partita si giochi facciamo la nostra consueta valutazione sulle scelte degli allenatori, leggendo le probabili formazioni di Atalanta Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Atalanta Napoli, partita valida per la 13^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria degli orobici vi farebbe guadagnare 3,35 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,65 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo dei partenopei abbiamo un valore che ammonta a 2,10 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

LE SCELTE DI GASPERINI

Gasperini potrebbe dover rinunciare a Muriel in Atalanta Napoli: il titolare in attacco sarebbe a questo punto Duvan Zapata (un ex) che prenderà il posto di Hojlund, lanciato dal primo minuto a Empoli. Alle spalle del colombiano la soluzione del doppio trequartista dovrebbe premiare Lookman, in grande forma, e Ederson: qui è da capire se l’ex Salernitana giocherà in questa zona del campo o agirà invece in mezzo, ad ogni modo l’altro titolare che si scambierebbe la posizione con lui è Pasalic, mentre dovrebbe partire dalla panchina Malinovskyi. A centrocampo mancherà ancora De Roon, quindi scontata la maglia da titolare per Koopmeiners; sugli esterni invece abbiamo il consueto ballottaggio tra Soppy e Maehle – questo dando per scontato che a destra ci sarà Hateboer – e l’ex Udinese dovrebbe essere in vantaggio perché sta facendo molto bene nella sua nuova avventura; la difesa dell’Atalanta, sempre priva di Palomino, sarà formata da Toloi e Djimsiti che faranno compagnia a Demiral schierato in posizione centrale, in porta avremo Musso che è già rientrato domenica scorsa.

GLI 11 DI SPALLETTI

Per Atalanta Napoli Luciano Spalletti cambia qualcosa rispetto alla sconfitta indolore di Anfield (anche se è stata la prima in stagione): confermato Meret in porta, al centro della difesa si dovrebbe rivedere Juan Jesus (Rrahmani è ancora ai box) che dunque tornerà a formare la coppia con Kim Min-Jae, a sinistra il titolare sarà Mario Rui a scapito di Mathias Olivera mentre a destra è chiaramente confermato l’insostituibile Di Lorenzo. Passando al centrocampo, qui avremo sempre Zambo Anguissa e Lobotka; torna in panchina Ndombélé, il posto di mezzala sul centrosinistra sarà ripreso da Zielinski che come sappiamo può trasformare il modulo del Napoli in un 4-2-3-1, accentrandosi e avanzando la sua posizione sul terreno di gioco. Nel tridente offensivo chiaramente ci sarà Kvaratskhelia; da valutare invece la prima punta, Raspadori ha parecchie possibilità di partire titolare ma verosimilmente il posto dovrebbe essere di Osimhen che è in grande forma. A destra Lozano appare favorito su Politano, che invece è stato titolare in Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Lookman; D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti











